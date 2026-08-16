IAS Ananya Singh Success Story: 22 साल की उम्र में बिना कोचिंग UPSC में 51वीं रैंक

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को देश की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है. आमतौर पर उम्मीदवार इसकी तैयारी के लिए कई साल लगाते हैं और कोचिंग, किताबों व स्टडी मैटेरियल का सहारा लेते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली IAS अनन्या सिंह की कहानी इससे अलग है.
उन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल की. खास बात यह रही कि उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान के बिना तैयारी की. उनकी सफलता में नियमित पढ़ाई, सीमित स्टडी मैटेरियल, नोट्स और आंसर राइटिंग की अहम भूमिका रही.
हिंदुस्तान और टीओआई में छपी स्टोरी के अनुसार, अनन्या सिंह का बचपन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीता. उन्होंने सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की और स्कूल की टॉपर्स में शामिल रहीं. पढ़ाई के दौरान उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा. उन्होंने 10वीं कक्षा में 96 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और CISCE बोर्ड के तहत अपने जिले में टॉप किया था. स्कूली दिनों से ही अनन्या का लक्ष्य स्पष्ट था. वह आगे चलकर सिविल सेवा में जाना चाहती थीं. उनके लिए केवल अच्छे अंक हासिल करना ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि पढ़ाई को अपने बड़े करियर लक्ष्य से जोड़कर देखना भी महत्वपूर्ण था. यही स्पष्ट सोच आगे UPSC की तैयारी में उनके काम आई.
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनन्या दिल्ली चली गईं और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की. उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा होने का इंतजार नहीं किया और कॉलेज के अंतिम वर्ष में ही UPSC की तैयारी शुरू कर दी. करीब एक साल तक उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और 2019 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुईं. पहली ही कोशिश में उन्होंने सफलता हासिल कर ली. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 51 प्राप्त की और उस समय उनकी उम्र केवल 22 साल थी. कम उम्र में मिली यह सफलता उन उम्मीदवारों के लिए खास प्रेरणा बनी, जो UPSC की तैयारी शुरू करने को लेकर असमंजस में रहते हैं.
क्या UPSC पास करने के लिए रोज 10-12 घंटे पढ़ना जरूरी है? अनन्या सिंह की तैयारी इससे अलग नजर आती है. मीडिया को दिए गए कुछ इंटरव्यू के मुताबिक, तैयारी के शुरुआती दौर में वह करीब 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थीं. जब उन्हें पूरे सिलेबस की अच्छी समझ हो गई, तो उन्होंने पढ़ाई का समय करीब 6 घंटे प्रतिदिन कर दिया. उनके लिए केवल घंटों तक किताबों के सामने बैठे रहना महत्वपूर्ण नहीं था. वह नियमित पढ़ाई और तैयारी में निरंतरता को ज्यादा अहम मानती थीं. उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार किताबें चुनीं और उनसे नोट्स तैयार किए, ताकि रिवीजन आसान हो सके.
UPSC की मुख्य परीक्षा में केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से लिखना भी जरूरी होता है. अनन्या सिंह ने अपनी तैयारी में आंसर राइटिंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया. वह नियमित रूप से उत्तर और निबंध लिखने का अभ्यास करती थीं. उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी को अलग-अलग रखने के बजाय दोनों पर साथ काम किया. अपनी जरूरत के अनुसार स्टडी मैटेरियल जुटाकर उन्होंने नोट्स बनाए और लगातार रिवीजन किया. उनकी रणनीति से यह सीख मिलती है कि UPSC की तैयारी में ज्यादा किताबें जमा करने के बजाय सही सामग्री चुनना, उसे समझना और बार-बार दोहराना ज्यादा उपयोगी हो सकता है.
UPSC 2019 में AIR 51 हासिल करने के बाद अनन्या सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुईं. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वह बिहार के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम जीविका यानी JEEViKA में Additional Chief Executive Officer की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.