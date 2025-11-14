Success Story: 22 लाख का पैकेज ठुकरा चुनी नई राह, ऐसे IIT ग्रेजुएट ने UPSC में मारी बाजी, 28वीं रैंक से रचा इतिहास

UPSC Success Story: आईएएस अंकिता पंवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने लाखों की सैलरी वाली नौकरी छोड़, एक अलग राह चुनी और उसमें सफलता हासिल की.
IAS Ankita Panwar Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिलती है. उन्हीं सफल उम्मीदवारों में से एक हैं आईएएस अंकिता पंवार, जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और अनुशासन के दम पर IAS बनने का सपना पूरा किया. आइए हम आपको उनकी प्रेरक जर्नी के बारे में बताते हैं.
अंकिता मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के गोसाईं गांव की रहने वाली हैं. अंकिता एक सामान्य परिवार से आती है, जहां संसाधन सीमित थे लेकिन सपने बड़े. अंकिता के माता-पिता ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी. यही समर्थन अंकिता की सफलता की नींव बना. अंकिता बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी. उन्होंने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी की. जहां उन्होंने 12वीं में 97.6% अंक हासिल किए और इसी के साथ JEE में सफलता प्राप्त की. अंकिता ने ग्रेजुएशन IIT रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की.
IIT रुड़की से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद ही उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए 22 लाख रुपये के सालाना पैकेज की नौकरी मिली. हालांकि, अच्छी पैकेज वाली नौकरी 2 सालों तक करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थी. उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था, जिस कारण उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने नौकरी छोड़ परीक्षा की तैयारी शुरू की.
अंकिता ने यूपीएससी की तैयारी कड़ी मेहनत और लगन से की, लेकिन पहले अटेंप्ट में असफल रही. इसके बाद साल 2020 में उन्होंने दूसरा अटेंप्ट दिया, जहां उन्होंने 321वीं रैंक हासिल की. हालांकि, अंकिता का सपना आईएएस अधिकारी बनने का था, इसलिए वो अगले अटेंप्ट के तैयारी में जुट गई. अंकिता के सालों की मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि उन्होंने साल 2022 में यूपीएससी सीएसई के चौथे अटेंप्ट में ऑल इंडिया 28वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि सही लक्ष्य और फोकस हो तो सुरक्षित नौकरी छोड़कर भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है.
