Success Story: विदेश से लौटकर शुरू की UPSC की तैयारी, तीसरे प्रयास में रची सफलता, सेल्फ स्टडी के बलबूते बनी IAS

IAS Anoushka Sharma Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को आईएएस अनुष्का शर्मा की जर्नी के बारे में जरूर से जानना चाहिए, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद देश सेवा की भावना के कारण यूपीएससी सीएसई की तैयारी सेल्फ स्टडी के बलबूते की और कई निराशा का सामना करते हुए अपने सपने को साकार किया. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

IAS अनुष्का शर्मा

आईएएस अनुष्का शर्मा मूल रूप से राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं. उनके पिता एक बैंक अधिकारी हैं, जिनके ट्रांसफर के कारण उनके परिवार को अलग-अलग शहर महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और इंदौर में रहना पड़ा. जिस कारण उनकी पढ़ाई अलग-अलग राज्यों से पूरी हुई.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अनुष्का शर्मा ने अपनी शुरुआती 10वीं तक की पढ़ाई मुंबई से पूरी की. इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट चंडीगढ़ से पूरा किया. 12वीं की डिग्री हासिल करने के बाद वा आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चली गई, जहां उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क (CUNY) से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया

सेल्फ स्टडी से शुरू की तैयारी

अनुष्का के मन में शुरू से ही देश सेवा की इच्छा थी. इसलिए ग्रेजुएशन के बाद वो भारत लौट आई और इसी के साथ उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. अनुष्का ने यूपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी के बलबूते की. उस दौरान उनकी चचेरी बहन आईएएस हिमानी शर्मा (IAS Himani Sharma) ने उन्हें पूरा सहयोग किया. हिमानी ने अनुष्का की नोट्स से लेकर सही रणनीति समझाने तक उनकी मदद की.

तीसरे अटेंप्ट में बनीं IAS

हिमानी की सहयोग और अनुष्का की निरंतर मेहनत और लगन के बावजूद उनके लिए यूपीएससी क्रैक करने का सफर आसान नहीं थी. अनुष्का को लगातार 2 बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वो अपनी गलतियों से सीखते हुए तीसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गई, जिसका परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2023 में ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की. अपने तीसरे प्रयास में अनुष्का को सालों की मेहनत, संयम और आत्मविश्वास का परिणाम मिला, वो भारतीय प्रशासनिक पद (IAS) के लिए चयनित हुए.उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला.

