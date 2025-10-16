Success Story: तीसरे प्रयास में बनी IAS, फिर IFS ऑफिसर से की शादी, ये हैं अर्चना कुमारी जिनकी जर्नी बनी इंस्पिरेशन

IAS Archana Kumari Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद कैंडिडेट्स के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई मुश्किलों का सामना करते हुए तीसरे अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर अपने नाम को सफल उम्मीदवारों की सूची में शुमार किया.

IAS अर्चना कुमारी

हम बात कर रहे हैं 2021 बैच की आईएएस ऑफिसर अर्चना कुमारी की (IAS Archana Kumari), जो मूल रूप से बिहार के नवादा जिले की रहने वाली हैं. अर्चना के पिता राजेंद्र प्रसाद मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं और मां पार्वती देवी की मृत्यु हो चुकी हैं. अर्चना बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थी. उन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई बिहार से ही पूरी की. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वूमेन से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन के बाद अर्चना ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से इकोनॉमिक्स में ही पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

सेल्फ स्टडी से की UPSC की तैयारी

मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद अर्चना ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. यूपीएससी की तैयारी के लिए अर्चना ने महंगे कोचिंग में पैसे फूंकने के बदले, खुद से यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया. हालांकि, उनके लिए ये सफल बिल्कुल भी आसान नहीं था. एक के बाद एक लगातार 2 बार उनके हाथ निराशा लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हौसला बनाए रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: कौन हैं IAS परी बिश्नोई? जिनकी खूबसूरती की दीवानी है दुनिया, देखिए उनकी ये 7 शानदार तस्वीरें

तीसरे अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC

यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही अर्चना ने साल 2019 में भारतीय आर्थिक सेवा (IES) परीक्षा में सफलता प्राप्त की. इसके अलावा उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की, जिसमें उन्हें 6वां स्थान मिला. इसी के साथ अपने तीसरे अटेंप्ट में अर्चना ने यूपीएससी सीएसई 2020 की परीक्षा को क्रैक किया. वो ऑल इंडिया 110वीं रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर तैनात हुई और अपने सपने को साकार किया.

IFS विवेक सिंह से की शादी

इसके बाद अर्चना ने मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी विवेक सिंह से शादी की. विवेक ने भी UPSC 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 34वीं रैंक प्राप्त की थी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. आईएएस अर्चना कुमारी वर्तमान में मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं. जहां उनकी पोस्टिंग कृषि मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में है. अर्चना की कहानी यह सिद्ध करती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और सही दिशा में की गई मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. उनकी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: Success Story: चाट-पकौड़ा बेचने वाले की बेटी बनी IAS अधिकारी, UPSC क्रैक कर इस तरह तय किया संघर्ष से सफलता का सफर