Advertisement
trendingNow12964722
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: तीसरे प्रयास में बनी IAS, फिर IFS ऑफिसर से की शादी, ये हैं अर्चना कुमारी जिनकी जर्नी बनी इंस्पिरेशन

UPSC Success Story: आईएएस ऑफिसर अर्चना कुमारी ने लगातार 2 बार मिली असफलताओं के बाद यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 110वीं हासिल की. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: तीसरे प्रयास में बनी IAS, फिर IFS ऑफिसर से की शादी, ये हैं अर्चना कुमारी जिनकी जर्नी बनी इंस्पिरेशन

IAS Archana Kumari Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद कैंडिडेट्स के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई मुश्किलों का सामना करते हुए तीसरे अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर अपने नाम को सफल उम्मीदवारों की सूची में शुमार किया. 

IAS अर्चना कुमारी
हम बात कर रहे हैं 2021 बैच की आईएएस ऑफिसर अर्चना कुमारी की (IAS Archana Kumari), जो मूल रूप से बिहार के नवादा जिले की रहने वाली हैं. अर्चना के पिता राजेंद्र प्रसाद मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं और मां पार्वती देवी की मृत्यु हो चुकी हैं. अर्चना बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थी. उन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई बिहार से ही पूरी की. इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वूमेन से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन के बाद अर्चना ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से इकोनॉमिक्स में ही पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. 

सेल्फ स्टडी से की UPSC की तैयारी 
मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद अर्चना ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. यूपीएससी की तैयारी के लिए अर्चना ने महंगे कोचिंग में पैसे फूंकने के बदले, खुद से यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया. हालांकि, उनके लिए ये सफल बिल्कुल भी आसान नहीं था. एक के बाद एक लगातार 2 बार उनके हाथ निराशा लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हौसला बनाए रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: कौन हैं IAS परी बिश्नोई? जिनकी खूबसूरती की दीवानी है दुनिया, देखिए उनकी ये 7 शानदार तस्वीरें

तीसरे अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC
यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही अर्चना ने साल 2019 में भारतीय आर्थिक सेवा (IES) परीक्षा में सफलता प्राप्त की. इसके अलावा उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की, जिसमें उन्हें 6वां स्थान मिला. इसी के साथ अपने तीसरे अटेंप्ट में अर्चना ने यूपीएससी सीएसई 2020 की परीक्षा को क्रैक किया. वो ऑल इंडिया 110वीं रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर तैनात हुई और अपने सपने को साकार किया. 

IFS विवेक सिंह से की शादी 
इसके बाद अर्चना ने मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी विवेक सिंह से शादी की. विवेक ने भी UPSC 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 34वीं रैंक प्राप्त की थी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. आईएएस अर्चना कुमारी वर्तमान में मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं. जहां उनकी पोस्टिंग कृषि मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में है. अर्चना की कहानी यह सिद्ध करती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और सही दिशा में की गई मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. उनकी यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. 

ये भी पढ़ें: Success Story: चाट-पकौड़ा बेचने वाले की बेटी बनी IAS अधिकारी, UPSC क्रैक कर इस तरह तय किया संघर्ष से सफलता का सफर

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Archana KumariUPSC Success Story

Trending news

भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?