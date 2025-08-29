Success Story: इस डॉक्टर ने ऐसे तय किया IAS बनने का सफर, पहले अटेंप्ट में क्रैक की UPSC, चौथी रैंक हासिल कर बनी मिसाल
UPSC Success Story: आईएएस अर्तिका शुक्ला ने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा डॉक्टर बनने के बाद बिना कोचिंग पहले अटेंप्ट में क्रैक किया और चौथी रैंक हासिल कर आईएएस बन गई. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:50 PM IST
IAS Artika Shukla Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसे हर साल आयोजित किया जाता है और इसमें लाखों कैंडिडेट्स शामिल होते हैं. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार को जी तोड़ मेहनत करने के साथ धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत होती है. हालांकि, ये परीक्षा इतनी कठिन होते है कि सभी अंत में कुछ ही कैंडिडेट तीनों चरण यानी प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू को क्रैक कर अधिकारी बनते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने डॉक्टर बनने के बाद यूपीएससी क्रैक किया, वो भी बिना किसी कोचिंग के. 

IAS अर्तिका शुक्ला 
हम बात कर रहे हैं आईएएस अर्तिका शुक्ला (IAS Artika Shukla) की, जो मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली हैं. अर्तिका शुक्ला के पिता बृजेश शुक्ला एक डॉक्टर हैं और उनकी मां लीना शुक्ला एक हाउसवाइफ हैं. अर्तिका के दो बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम उत्कर्ष और गौरव शुक्ला हैं. अर्तिका के दोनों भाईयों ने भी यूपीएससी क्रैक किया हुआ है. अर्तिका के बड़े भाई गौरव शुक्ला ने साल 2012 में यूपीएससी क्रैक किया था. जबकि, उनके छोटे भाई यूपीएससी क्रैक कर IRTS अफसर हैं. 

भाइयों की मदद से शुरू की तैयारी 
अर्तिका बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी. उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो अपने पिता के तरह डॉक्टर बनेगी. अर्तिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की. जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया. एमबीबीएस करने के बाद अर्किता ने चंडीगढ़ के PGMIR से MD कोर्स में एडमिशन लिया, एमडी करने के दौरान ही उनके भाईयों ने उन्हें आईएएस की तैयारी करने का सलाह दिया और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. 

4 महीने में हासिल की यूपीएससी की 9वीं रैंकिंग, सौम्या की कहानी भर देगी जोश

ऑल इंडिया चौथी रैंक 
यहां खास बात यह रही कि अर्तिका ने यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. उन्होंने अपने दोनों भाईयों की मदद से सेल्फ स्टडी के बलबूते यूपीएससी की तैयारी की. उनकी मेहनत, भाईयों के सही मार्गदर्शन का परिणाम रहा कि उन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर यूपीएससी क्रैक किया. अर्तिका ने UPSC CSE 2015 में ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल किया. इसी के साथ उनका चयन आईएएस अधिकारी के लिए हुआ. 

IAS जसमीत संधू से की शादी 
आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान अर्तिका और UPSC CSE 2015 में तीसरी रैंक होल्डर आईएएस जसमीत संधू के बीच दोस्ती हुई. फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. हालांकि, ट्रेनिंग के बाद जसमीत को राजस्थान और अर्तिका को केंद्र शासित प्रदेश कैडर मिला, लेकिन साल 2017 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और राजस्थान कैडर में कार्यरत हो गए. 

10वीं में हुए फेल! नहीं मानी हार; तीन बार क्रैक की UPSC, 483वीं रैंक के साथ बने IPS

Deepa Mishra

