Success Story: धैर्य के मिसाल हैं IAS आशुतोष कुलकर्णी, इंजीनियरिंग के बाद क्रैक किया UPSC, चौथे अटेंप्ट में हासिल की 44वीं रैंक

IAS Ashutosh Kulkarni Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट में लगन, मेहनत, आत्मविश्वास के साथ संयम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल आयोजित होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसे आईएएस की सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बार-बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और IAS बन सपने को पूरा किया.

IAS आशुतोष कुलकर्णी

हम बात कर रहे हैं आईएएस आशुतोष कुलकर्णी (IAS Ashutosh Kulkarni) की, जो मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं. आशुतोष ने इंटरमीडिएट करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. इंजीनियरिंग के दौरान ही उनका रुझान सिविल सर्विस की ओर गया और उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला लिया. हालांकि, आशुतोष के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था.

चौथे अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC

आशुतोष ने एक बार के लगातार तीन बार यूपीएससी सीएसई का अटेंप्ट दिया, लेकिन तीनों बार उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी. दो बार तो वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे, लेकिन फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाएं. इसके बाद भी आशुतोष ने न तो हौसला खोया और न ही मेहनत करने से पीछे हटे. लगातार तीन बार निराश होने के बाद भी उन्होंने चौथा अटेंप्ट देने का फैसला. उनकी सालों की मेहनत और धैर्य का परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2019 की परीक्षा में ऑल इंडिया 44वीं रैंक हासिल किया. इसी के साथ उनका चयन आईएएस पद के हुआ. आईएएस आशुतोष कुलकर्णी की सफलता और उनकी जर्नी आज के समय में उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो असफल होने के डर से प्रयास करने से ही डरते हैं.

