Success Story: 3 बार प्रीलिम्स OUT, फिर भी नहीं मानी हार; चौथे प्रयास में UPSC AIR-43 हासिल कर रचा इतिहास

IAS Avdhija Gupta Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन सपने को हकीकत में वो लोग ही बदल पाते हैं, जिनके अंदर उसे हासिल करने का जुनून, जिद और जज्बा होता है. कुछ ऐसी ही कहानी है आईएएस अवधिजा गुप्ता (IAS Abdhija Gupta) की. अवधिजा गुप्ता यूपीएससी सीएसई की उन सफल उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, संयम और आत्मविश्वास के बलबूते कई बार असफल होने के बाद भी हारी नहीं मानी और यूपीएससी में सफलता हासिल कर इतिहास रचा. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

IAS अवधिजा गुप्ता

अवधिजा गुप्ता मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. अवधिजा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं. अपने पिता की ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण उन्होंने 10वीं राजस्थान और 12वीं कोलकाता से की. वो शुरू से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार और लगनशील थी. साल 2020 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद अवधिजा ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू की.

ये भी पढ़ें: Success Story: CISCO की हाई-पेइंग नौकरी छोड़, देश सेवा की चुनी राह, ऐसे UPSC में 6वीं रैंक हासिल कर बनीं रोल मॉडल

Add Zee News as a Preferred Source

3 बार मिली निराधा

अवधिजा ने यूपीएससी की तैयारी का सफर जितना उत्साह और लगन से शुरू हुआ, उनके लिए उसमें सफलता हासिल करना उतना ही चुनौतीपूर्ण बन गया. अवधिजा ने एक के बाद एक लगातार 3 बार यूपीएससी सीएसई का अटेंप्ट दिया, लेकिन तीनों प्रयास में उनके हाथ सिर्फ निराशा और असफलता लगी. हालांकि, इसके बाद भी वो हार नहीं मानी और अपने चौथे अटेंप्ट की तैयारियों में जुट गई.

चौथे अटेंप्ट में मिली सफलता

अवधिया ने हर बार मिली असफलता से सीख लेते हुए, सिर्फ आगे बढ़ने का सोच रखा. उनकी उसी मेहनत और धैर्य का परिणाम रहा कि उन्होंने अपने चौथे अटेंप्ट में सबको चौका दिया. वो UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया 43वीं रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पर के लिए चयनित हुई. IAS अवधिजा गुप्ता की सफलता यह दर्शाता है कि असफलता भी सफलता की ही एक सीढ़ी है.

ये भी पढ़ें: Success Story: 22 लाख का पैकेज ठुकरा चुनी नई राह, ऐसे IIT ग्रेजुएट ने UPSC में मारी बाजी, 28वीं रैंक से रचा इतिहास