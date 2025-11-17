Advertisement
trendingNow13007001
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: 3 बार प्रीलिम्स OUT, फिर भी नहीं मानी हार; चौथे प्रयास में UPSC AIR-43 हासिल कर रचा इतिहास

UPSC Success Story: आईएएस अवधिजा गुप्ता यूपीएससी की उन चुनिंदा उम्मीदवारों में से एक है, जिन्होंने कई बार मिली असफलताओं के बाद भी अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ा और चौथे अटेंप्ट में यूपीएससी सीएसई क्रैक कर सफलता का परचम लहराया.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: 3 बार प्रीलिम्स OUT, फिर भी नहीं मानी हार; चौथे प्रयास में UPSC AIR-43 हासिल कर रचा इतिहास

IAS Avdhija Gupta Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन सपने को हकीकत में वो लोग ही बदल पाते हैं, जिनके अंदर उसे हासिल करने का जुनून, जिद और जज्बा होता है. कुछ ऐसी ही कहानी है आईएएस अवधिजा गुप्ता (IAS Abdhija Gupta) की. अवधिजा गुप्ता यूपीएससी सीएसई की उन सफल उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, संयम और आत्मविश्वास के बलबूते कई बार असफल होने के बाद भी हारी नहीं मानी और यूपीएससी में सफलता हासिल कर इतिहास रचा. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

IAS अवधिजा गुप्ता
अवधिजा गुप्ता मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. अवधिजा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं. अपने पिता की ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण उन्होंने 10वीं राजस्थान और 12वीं कोलकाता से की. वो शुरू से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार और लगनशील थी. साल 2020 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद अवधिजा ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू की.

ये भी पढ़ें: Success Story: CISCO की हाई-पेइंग नौकरी छोड़, देश सेवा की चुनी राह, ऐसे UPSC में 6वीं रैंक हासिल कर बनीं रोल मॉडल

Add Zee News as a Preferred Source

3 बार मिली निराधा 
अवधिजा ने यूपीएससी की तैयारी का सफर जितना उत्साह और लगन से शुरू हुआ, उनके लिए उसमें सफलता हासिल करना उतना ही चुनौतीपूर्ण बन गया.  अवधिजा ने एक के बाद एक लगातार 3 बार यूपीएससी सीएसई का अटेंप्ट दिया, लेकिन तीनों प्रयास में उनके हाथ सिर्फ निराशा और असफलता लगी. हालांकि, इसके बाद भी वो हार नहीं मानी और अपने चौथे अटेंप्ट की तैयारियों में जुट गई. 

चौथे अटेंप्ट में मिली सफलता 
अवधिया ने हर बार मिली असफलता से सीख लेते हुए, सिर्फ आगे बढ़ने का सोच रखा. उनकी उसी मेहनत और धैर्य का परिणाम रहा कि उन्होंने अपने चौथे अटेंप्ट में सबको चौका दिया. वो UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया 43वीं रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पर के लिए चयनित हुई. IAS अवधिजा गुप्ता की सफलता यह दर्शाता है कि असफलता भी सफलता की ही एक सीढ़ी है.

ये भी पढ़ें: Success Story: 22 लाख का पैकेज ठुकरा चुनी नई राह, ऐसे IIT ग्रेजुएट ने UPSC में मारी बाजी, 28वीं रैंक से रचा इतिहास

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Avdhija GuptaUPSC Success Story

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू