Success Story: भैंस चराने वाली लड़की में सीरियल ने जगाया IAS बनने का सपना, फिर ऐसे क्रैक किया UPSC, बनी मिसाल
IAS C Vanmathi Success Story: तमिलनाडु के एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी, जो कभी भैंस चराया करती थी, उन्होंने सीरियल से प्रेरणा लेकर यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस बनी. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 05:31 PM IST
UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से है, जिसे क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के अंदर मेहनत करने की लगन, जुनून के साथ धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं और अंत में कुछ ही उसे क्रैक कर सिविल सर्वेंट बनते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी आईएएस के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध कथन "शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पियेगा वो दहाड़ेगा" को सिद्ध करके दिखाया और अपने सपने को साकार कर सभी के लिए एक मिसाल बनी. 

IAS सी. वनमती

हम बात कर रहे हैं आईएएस सी वनमती (IAS C Vanmathi) की, जो मूल रूप से तमिलनाडु के इरोड जिले के सत्यमंगलम की रहने वाली हैं. सी वनमती एक सामान्य परिवार से आती हैं, उनके पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे. जिस कारण बहुत मुश्किलों से उनका घर चलता था. परिवार की आर्थिक हालात कमजोर होने के कारण सी वनमती का बचपन सीमित संसाधनों में गुजरा. हालांकि, इसके बावजूद वनमती बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थी. वो पढ़ाई करने के साथ परिवार का हाथ बटाने के लिए भैंस चराने के साथ उनका देखभाल भी किया करती थी.

ये भी पढ़ें: इस IPS के पास है डिग्रियों की भरमार; अधिकारी बन इस खूंखार डाकू का किया एनकाउंटर

सीरियल से मिला IAS बनने का आइडिया

मुश्किल हालातों के बावजूद वनमती के माता-पिता ने बेटी की शिक्षा को प्राथमिकता दिया और हमेशा सहयोग किया. वनमती बचपन में 'गंगा यमुना सरस्वती' नाम का एक टीवी सीरियल देखा करती थी, जिसमें एक महिला आईएएस अधिकारी मुख्य किरदार में थी. इस सीरियल ने उनके अंदर आईएएस बनने के सपने को पैदा किया और यूपीएससी की ओर ध्यान खींचा. हालांकि, 12वीं के बाद वनमती के माता-पिता पर उनके रिश्तेदारों ने बेटी की शादी करने की राय और प्रेशर बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए वनमती को अपने सपने को साकार करने के लिए समय दिया.

ऑल इंडिया रैंक 152वीं

वनमती 2015 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र कैडर में कार्यरत हैं. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 152वीं हासिल की थी. हालांकि, ये सफलता उन्हें पहले अटेंप्ट में नहीं मिली. इसके लिए उन्हें सालों का संयम बनाए रखना पड़ा और कई बार निराशा भी झेलनी पड़ी. जानकारी के लिए बता दें, वनमती ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है.

ये भी पढ़ें: UPSC Success Story: 35 लाख की जॉब छोड़ बने IPS; जानें अर्चित चंदक की सफलता की कहानी

