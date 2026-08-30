/IIT दिल्ली से पढ़ाई, IIM बैंगलोर से मैनेजमेंट और लंदन में नौकरी, फिर देश लौटकर बनीं IAS, 13 साल बाद क्यों छोड़ दिया पद?

उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने की जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए अपने फैसले की घोषणा की और अपने 13 साल के प्रशासनिक सफर को याद किया. इस्तीफा देने के समय वह उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थीं. इससे पहले वह देवरिया और मिर्जापुर की जिलाधिकारी रह चुकी हैं.
दिव्या मित्तल ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से IAS की 13 साल की यात्रा को विराम दिया है. हालांकि, उन्होंने इस्तीफे के पीछे किसी विवाद या प्रशासनिक कारण का उल्लेख नहीं किया. उनकी पोस्ट मुख्य रूप से उनके व्यक्तिगत सफर, प्रशासनिक अनुभव और लोगों से मिले विश्वास के इर्द-गिर्द रही.
उन्होंने बताया कि साधारण परिवेश से निकलकर उन्होंने एक बेहतर और सफल जीवन का सपना देखा था. मेहनत के बाद उन्होंने IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई की और इसके बाद लंदन में नौकरी की.
दिव्या मित्तल के मुताबिक, लंदन में नौकरी मिलने के बाद भी उन्हें कुछ अधूरा महसूस होता था. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि विदेश में रहते हुए उन्हें अपने देश में नहीं होने की कमी महसूस होती थी.
आज मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए IAS से त्यागपत्र दे दिया है।
साधारण परिवेश में पलते हुए मैंने एक अच्छे, सफल जीवन का सपना देखा था। दिन-रात एक कर IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ने के बाद, लंदन में नौकरी लग गयी। पर 'सब कुछ' पा लेने पर भी कुछ… pic.twitter.com/4VRXpK8nu8
— Divya Mittal (@divyamittal_IAS) August 30, 2026
उनके अनुसार, उनकी शिक्षा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की क्षमता में देश का योगदान था और वह इस “कर्ज” को चुकाना चाहती थीं. इसी सोच के साथ वह भारत लौटीं और बाद में UPSC परीक्षा पास कर IAS अधिकारी बनीं.
दिव्या मित्तल ने अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान देवरिया और मिर्जापुर में मिले अनुभवों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि देवरिया ने उन्हें सिखाया कि सही के साथ खड़ा होना विकल्प नहीं बल्कि कर्तव्य है.
मिर्जापुर के अनुभव को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि “असंभव” कोई तथ्य नहीं बल्कि एक राय है. उन्होंने मां विंध्यवासिनी के प्रति भी अपनी आस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि शक्ति केवल पद से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास से आती है.
दिव्या मित्तल ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनके लिए प्रशासनिक सेवा का सबसे संतोषजनक हिस्सा उन लोगों की जिंदगी में बदलाव देखना था, जिन्हें सरकारी व्यवस्था से मदद मिली.
उन्होंने जमीन का अधिकार पाने वाले परिवार, सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर पाने वाले दिव्यांग व्यक्ति और पानी मिलने वाले किसान का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी फाइल के पीछे हमेशा एक व्यक्ति होता है और उसकी गरिमा बनाए रखना प्रशासनिक काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
इस्तीफे की घोषणा करते हुए दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर के लहुरियादह गांव की एक वृद्ध महिला का भावुक जिक्र किया. उन्होंने बताया कि गांव में पहली बार पानी पहुंचने के दौरान वृद्ध महिला ने कुछ कहने के बजाय उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था.
दिव्या मित्तल ने लिखा कि पद भले ही छूट गया हो, लेकिन उस महिला का स्पर्श और आशीर्वाद उनके जीवन में हमेशा बना रहेगा.
मिर्जापुर की जिलाधिकारी रहते हुए दिव्या मित्तल ने हलिया ब्लॉक के लहुरियादह गांव में पेयजल व्यवस्था से जुड़े काम को आगे बढ़ाया था. रिपोर्ट के अनुसार, गांव में लंबे इंतजार के बाद पानी की व्यवस्था पहुंची थी. इसी काम को लेकर वह चर्चा में भी आई थीं.
दिव्या मित्तल के पति गगनदीप सिंह गंगवार भी IAS अधिकारी हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों ने उच्च शिक्षा के बाद लंदन में नौकरी की और फिर भारत लौटकर UPSC की तैयारी की. दिव्या मित्तल अपने प्रशासनिक कार्यों और सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए भी जानी जाती हैं.
IAS से इस्तीफा देने के बाद दिव्या मित्तल का अगला कदम क्या होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी उनकी पोस्ट में नहीं दी गई है. उन्होंने हालांकि यह जरूर कहा कि पद छोड़ने के बावजूद देश और लोगों के लिए देखा गया सपना उनके साथ रहेगा.
उनकी विदाई पोस्ट में प्रशासनिक सेवा के दौरान मिले अनुभव, लोगों का भरोसा और उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार प्रमुखता से दिखाई देता है.