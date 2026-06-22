कभी-कभी जिंदगी इतनी मुश्किल परीक्षा लेती है कि लोग अपने सपनों को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात से हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं. हरियाणा की दिव्या तंवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया, घर की आर्थिक हालत कमजोर थी और मां खेतों में मजदूरी कर परिवार का पेट पालती थीं. कई बार हालात ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन मां और बेटी दोनों ने हार नहीं मानी. मां ने दिन-रात मेहनत की और दिव्या ने किताबों को अपना साथी बना लिया. उसी संघर्ष का नतीजा था कि 21 साल की उम्र में वह IPS बनीं और अगले ही साल IAS अधिकारी बनकर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गईं.
पिता के निधन के बाद परिवार की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी. बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए बबीता तंवर ने खेतों में मजदूरी की और रात में सिलाई का काम भी किया. कई बार हालात ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़ने का दबाव था, लेकिन मां ने कभी अपने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं दिया. दिव्या भी अपनी मां की मेहनत को देखकर प्रेरित होती रहीं. उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वह अपनी मां के संघर्ष का फल जरूर देंगी. यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन हौसले मजबूत थे.
दिव्या की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई. बाद में उनका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया. उन्होंने आगे चलकर बीएससी की पढ़ाई पूरी की. स्कूल के दिनों में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक SDM अधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में देखा. उसी दिन उनके मन में प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना पैदा हुआ. उन्होंने तय कर लिया कि वह भी एक दिन बड़ी अधिकारी बनेंगी. पढ़ाई का खर्च निकालने और मां का बोझ कम करने के लिए दिव्या बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थीं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया और लगातार तैयारी करती रहीं.
आज जहां UPSC की तैयारी के लिए लाखों रुपये की कोचिंग और महंगे संसाधनों को जरूरी माना जाता है, वहीं दिव्या ने सेल्फ स्टडी के दम पर इतिहास रच दिया. उन्होंने हिंदी माध्यम से तैयारी की और NCERT किताबों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई की. पहले ही प्रयास में उन्होंने UPSC परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 438 हासिल की और 21 साल की उम्र में IPS अधिकारी बनीं. लेकिन उनका लक्ष्य यहीं खत्म नहीं हुआ. उन्होंने तैयारी जारी रखी और अगले ही प्रयास में IAS बनने का सपना भी पूरा कर लिया. आज दिव्या तंवर की कहानी यह साबित करती है कि सफलता के लिए महंगे संसाधनों से ज्यादा जरूरी मजबूत इरादे और निरंतर मेहनत होती है.