कभी-कभी जिंदगी इतनी मुश्किल परीक्षा लेती है कि लोग अपने सपनों को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात से हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं. हरियाणा की दिव्या तंवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया, घर की आर्थिक हालत कमजोर थी और मां खेतों में मजदूरी कर परिवार का पेट पालती थीं. कई बार हालात ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन मां और बेटी दोनों ने हार नहीं मानी. मां ने दिन-रात मेहनत की और दिव्या ने किताबों को अपना साथी बना लिया. उसी संघर्ष का नतीजा था कि 21 साल की उम्र में वह IPS बनीं और अगले ही साल IAS अधिकारी बनकर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गईं.