IAS Couple Story: IIT बैकग्राउंड वाले पति और पुणे से पढ़ी पत्नी; 2021 में बने अफसर, फिर रचाई शादी, पढ़ें अफसर कपल की कहानी

IAS Couple Love Story: यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है. वहीं, यूपीएससी के गलियारे कई आईएएस की जोड़ी बन जाती है. ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. ये लव और सफलता की स्टोरी आईएएस अनामिका और आईएएस प्रवीण कुमार की, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की. फिर आईपीएस बनने के कुछ सालों बाद धूमधाम से शादी रचाई. वहीं, सोशल मीडिया पर इन दोनों की वेडिंग फोटोज जमकर वायरल भी हुई थीं.

IAS प्रवीण कुमार की पढ़ाई

यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने से पहले दोनों ने जेईई परीक्षा में भी अच्छी रैंक हासिल किया था. प्रवीण कुमार बिहार के रहने वाले हैं. उनके पिता मेडिकल स्टोर चलाते हैं. वहीं, मां होममेकर हैं. प्रवीण की स्कूलिंग बिहार से ही हुई है. स्कूल के बाद उन्होंने जेईई परीक्षा पास की और आईआईटी कानपुर से बीटेक कंप्लीट किया.

इसके बाद वह यूपीएससी की तैयारियों में लग गए. हालांकि, यूपीएससी के 2 प्रयास में वह असफल हो गए थे, लेकिन साल 2020 में अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 7वीं रैंक हासिल कर कमाल दिया और आईएएस अधिकारी बन गए. वहीं, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार में पोस्टिंग मिली. वर्तमान में वह बेगूसराय में डीडीसी के पद पर तैनात हैं.

आईएएस अनामिका सिंह की एजुकेशन

वहीं, आईएएस अनामिका सिंह की बात करें तो वह बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली हैं. उनके पिता रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं. 12वीं तक पढ़ाई उन्होंने आर्मी स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने AIT पुणे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया.

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और बिहार लोक सेवा आयोग की. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें वह 2 बार असफल रहीं, हालांकि हार ना मानते हुए उन्होंने फिर ट्राई किया और 2020 में 348वीं रैंक के साथ इस परीक्षा को पास कर लिया. वर्तमान में वह नैनीताल में सीडीओ पद पर हैं.

वहीं, साल 2025 में दोनों अधिकारियों ने शादी करने का फैसला लिया. ऐसे में दोनों आईएएस अफसरों की शादी काफी चर्चा में रही थी और फोटो वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए.