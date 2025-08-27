IAS Couple Story: IIT बैकग्राउंड वाले पति और पुणे से पढ़ी पत्नी; 2021 में बने अफसर, फिर रचाई शादी, पढ़ें अफसर कपल की कहानी
Advertisement
trendingNow12898226
Hindi Newsशिक्षा

IAS Couple Story: IIT बैकग्राउंड वाले पति और पुणे से पढ़ी पत्नी; 2021 में बने अफसर, फिर रचाई शादी, पढ़ें अफसर कपल की कहानी

IAS Famous Couple Success Story: पत्नी उत्तराखंड तो पति की बिहार में पोस्टिंग है. दोनों ने अलग-अलग जगहों से पढ़ाई की, जानें अफसर कपल की सफलता व प्रेम कहानी"

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IAS Couple Story: IIT बैकग्राउंड वाले पति और पुणे से पढ़ी पत्नी; 2021 में बने अफसर, फिर रचाई शादी, पढ़ें अफसर कपल की कहानी

IAS Couple Love Story: यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है. वहीं, यूपीएससी के गलियारे कई आईएएस की जोड़ी बन जाती है. ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. ये लव और सफलता की स्टोरी आईएएस अनामिका और आईएएस प्रवीण कुमार की, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की. फिर आईपीएस बनने के कुछ सालों बाद धूमधाम से शादी रचाई.  वहीं, सोशल मीडिया पर इन दोनों की वेडिंग फोटोज जमकर वायरल भी हुई थीं.

IAS प्रवीण कुमार की पढ़ाई
यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने से पहले दोनों ने जेईई परीक्षा में भी अच्छी रैंक हासिल किया था. प्रवीण कुमार बिहार के रहने वाले हैं. उनके पिता मेडिकल स्टोर चलाते हैं. वहीं, मां होममेकर हैं. प्रवीण की स्कूलिंग बिहार से ही हुई है. स्कूल के बाद उन्होंने जेईई परीक्षा पास की और आईआईटी कानपुर से बीटेक कंप्लीट किया.

Ganesh Chaturthi 2025 GK Quiz: गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद वह यूपीएससी की तैयारियों में लग गए. हालांकि, यूपीएससी के 2 प्रयास में वह असफल हो गए थे, लेकिन साल 2020 में अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 7वीं रैंक हासिल कर कमाल दिया और आईएएस अधिकारी बन गए. वहीं, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार में पोस्टिंग मिली. वर्तमान में वह बेगूसराय में डीडीसी के पद पर तैनात हैं.

आईएएस अनामिका सिंह की एजुकेशन
वहीं, आईएएस अनामिका सिंह की बात करें तो वह बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली हैं. उनके पिता रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं. 12वीं तक पढ़ाई उन्होंने आर्मी स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने AIT पुणे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया.

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और बिहार लोक सेवा आयोग की. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें वह 2 बार असफल रहीं, हालांकि हार ना मानते हुए उन्होंने फिर ट्राई किया और 2020 में 348वीं रैंक के साथ इस परीक्षा को पास कर लिया. वर्तमान में वह नैनीताल में सीडीओ पद पर हैं.

Weekend पर पढ़ाई, हाथ में PG डिग्री! वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी; इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया खास प्रोग्राम

वहीं, साल 2025 में दोनों अधिकारियों ने शादी करने का फैसला लिया. ऐसे में दोनों आईएएस अफसरों की शादी काफी चर्चा में रही थी और फोटो वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

IAS Success Storyias love story

Trending news

पालघर में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
पालघर में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
;