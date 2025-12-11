Advertisement
trendingNow13037386
Hindi Newsशिक्षाSuccess Story: पिता का उठा साया, मां ने हिम्मत बढ़ाया, सेल्फ स्टडी से क्रैक की UPSC, AIR-2 से बनीं IAS

Success Story: पिता का उठा साया, मां ने हिम्मत बढ़ाया, सेल्फ स्टडी से क्रैक की UPSC, AIR-2 से बनीं IAS

UPSC Success Story: आईएएस गरिमा लोहिया की कहानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हर उम्मीदवार के लिए एक प्रेरणा है, जन्होंने पिता को खोने के बाद भी उनके सपने को पूरा किया. मां की मदद से यूपीएससी सीएसई क्रैक कर अधिकारी बनीं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: पिता का उठा साया, मां ने हिम्मत बढ़ाया, सेल्फ स्टडी से क्रैक की UPSC, AIR-2 से बनीं IAS

IAS Garima Lohia Success Story: देश की सबसे कठिन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिनके सिर से पिता का साया छोटी उम्र में हट गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया. वो मेहनत और लगन के बलबूते यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनी. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताते हैं. 

IAS गरिमा लोहिया 
हम बात कर रहे हैं आईएएस गरिमा लोहिया (IAS Garima Lohia) की, जो मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली हैं. गरिमा एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं. उनके पिता बक्सर में कपड़ों के होलसेल व्यापारी थे. गरिमा के पिता का शुरू से ही सपना था कि उनकी बेटी यूपीएससी क्रैक कर अधिकारी बनें, लेकिन अपना सपना पूरा होते हुए देखने से पहले ही उनकी साल 2015 में अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. छोटी उम्र में ही गरिमा के सिर से उनके पिता का साया उठ गया. पिता की मृत्यु से गरिमा का पूरा परिवार बिखर गया. हालांकि, गरिमा की मां ने हौसला रखते हुए खुद के साथ बच्चों को संभाला.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
गरिमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बक्सर से ही पूरी की. 12वीं के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोडीमल कॉलेज से B.Com किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद गरिमा ने दिल्ली में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण उन्हें वापस घर जाना पड़ा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: जुनून की मिसाल! प्रेगनेंसी में की पढ़ाई, 3 महीने के बच्चे संग UPSC क्रैक कर बनी IPS

पहले अटेंप्ट में रही असफल
घर लौटने के बाद भी गरिमा ने हार नहीं मानी. उन्होंने मां की मदद से घर में ही सेल्फ स्टडी के सहारे यूपीएससी की तैयारी शुरू की. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल की मदद से वो दिन-रात यूपीएससी की तैयारी में जुटी रहती. वहीं, जब गरिमा देर रात तक पढ़ाई करती, तब उनकी मां भी रात-रात भर उनके साथ जगी रहती थी. हालांकि, स्टडी मटेरियल की कमी और कोचिंग के बिना तैयारी करने के कारण गरिमा को यूपीएससी के पहले अटेंप्ट में निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. 

दूसरे अटेंप्ट में हासिल की रैंक-2
गरिमा ने पहले अटेंप्ट में हुई गलतियों से सीखते हुए दूसरे अटेंप्ट की तैयारी शुरू की. वो सेल्फ स्टडी के सहारे रणनीति में बदलाव करके दूसरे प्रयास की तैयारी करने लगी. गरिमा ने साल 2022 में यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट दिया. यूपीएससी के दूसरे प्रयास में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल कर मिसाल कायम की. जिसकी बदौलत उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. इसी के साथ गरिमा ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा किया और सफलता का श्रेय मां के सहयोग और हिम्मत को दिया. 

ये भी पढ़ें: Success Story: गांव की बेटी का कमाल, पहले अटेंप्ट में क्रैक की UPSC, बनीं युवाओं की प्रेरणा

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Garima Lohia

Trending news

लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल