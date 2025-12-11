Success Story: पिता का उठा साया, मां ने हिम्मत बढ़ाया, सेल्फ स्टडी से क्रैक की UPSC, AIR-2 से बनीं IAS

IAS Garima Lohia Success Story: देश की सबसे कठिन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिनके सिर से पिता का साया छोटी उम्र में हट गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया. वो मेहनत और लगन के बलबूते यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनी. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताते हैं.

IAS गरिमा लोहिया

हम बात कर रहे हैं आईएएस गरिमा लोहिया (IAS Garima Lohia) की, जो मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली हैं. गरिमा एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं. उनके पिता बक्सर में कपड़ों के होलसेल व्यापारी थे. गरिमा के पिता का शुरू से ही सपना था कि उनकी बेटी यूपीएससी क्रैक कर अधिकारी बनें, लेकिन अपना सपना पूरा होते हुए देखने से पहले ही उनकी साल 2015 में अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. छोटी उम्र में ही गरिमा के सिर से उनके पिता का साया उठ गया. पिता की मृत्यु से गरिमा का पूरा परिवार बिखर गया. हालांकि, गरिमा की मां ने हौसला रखते हुए खुद के साथ बच्चों को संभाला.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

गरिमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बक्सर से ही पूरी की. 12वीं के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोडीमल कॉलेज से B.Com किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद गरिमा ने दिल्ली में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण उन्हें वापस घर जाना पड़ा.

पहले अटेंप्ट में रही असफल

घर लौटने के बाद भी गरिमा ने हार नहीं मानी. उन्होंने मां की मदद से घर में ही सेल्फ स्टडी के सहारे यूपीएससी की तैयारी शुरू की. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल की मदद से वो दिन-रात यूपीएससी की तैयारी में जुटी रहती. वहीं, जब गरिमा देर रात तक पढ़ाई करती, तब उनकी मां भी रात-रात भर उनके साथ जगी रहती थी. हालांकि, स्टडी मटेरियल की कमी और कोचिंग के बिना तैयारी करने के कारण गरिमा को यूपीएससी के पहले अटेंप्ट में निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

दूसरे अटेंप्ट में हासिल की रैंक-2

गरिमा ने पहले अटेंप्ट में हुई गलतियों से सीखते हुए दूसरे अटेंप्ट की तैयारी शुरू की. वो सेल्फ स्टडी के सहारे रणनीति में बदलाव करके दूसरे प्रयास की तैयारी करने लगी. गरिमा ने साल 2022 में यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट दिया. यूपीएससी के दूसरे प्रयास में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल कर मिसाल कायम की. जिसकी बदौलत उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. इसी के साथ गरिमा ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा किया और सफलता का श्रेय मां के सहयोग और हिम्मत को दिया.

