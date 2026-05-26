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UPSC Success Story: IAS जिसने कहा मुझे किताब और Exam बता दो, फिर मुझसे आगे कोई निकल के दिखा दे...

IAS Hitesh Meena: आईएएस हितेश मीणा 2019 बैच के ऑफिसर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि "किताब मेरे को बता दो, एग्जाम कब है, कितनी किताब पढ़नी है और कोना कौन सा है. इसके बाद अगर कोई मेरे से आगे निकल जाए, तो मेरा नाम बदल देना."

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 26, 2026, 06:00 PM IST
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UPSC Success Story: IAS जिसने कहा मुझे किताब और Exam बता दो, फिर मुझसे आगे कोई निकल के दिखा दे...

IAS Hitesh Meena UPSC Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा निश्चित रूप से भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. इसे पास करने के लिए उम्मीदवारों को सही रणनीति के साथ सही तरीके से पढ़ाई भी करनी पड़ती है. अक्सर देखा गया है कि कुछ उम्मीदवार अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा के पहले और दूसरे लेवल यानी प्रीलिम्स और मेंस में सफल हो जाते हैं, लेकिन वे फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाते. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा यूपीएससी सीएसई परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है. तीनों चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवार ही आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) और अन्य सिविल सेवक बनते हैं.

दो बार हुए असफल, पर नहीं मानी हार
आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में बताएंगे, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दो बार असफल रहे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसी का नतीजा था कि वह अपने तीसरे प्रयास में सफल हो गए. दरअसल, इस आईएएस ऑफिसर का नाम है आईएएस हितेश कुमार मीणा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएएस हितेश मीणा कौन हैं?

कहा एग्जाम और किताब बता दो, फिर को मुझसे आगे...

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सबसे पहले बता दें कि आईएएस हितेश मीणा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि "किताब मेरे को बता दो, एग्जाम कब है, कितनी किताब पढ़नी है और कोना कौन सा है. इसके बाद अगर कोई मेरे से आगे निकल जाए, तो मेरा नाम बदल देना."

तीसरे प्रयास में क्रैक किया UPSC

आईएएस हितेश मीणा 2019 बैच के ऑफिसर हैं, जिन्होंने 2018 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी और अब वह हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने साल 2018 में अपने तीसरे अटेंप्ट में ऑल इंडिया 417वीं रैंक हासिल की थी. उन्हें फाइनल लिस्ट में 977 अंक मिले थे.

तीसरे प्रयास में क्रैक किया UPSC

आईएएस हितेश मीणा 2019 बैच के ऑफिसर हैं, जिन्होंने 2018 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी और अब वह हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने साल 2018 में अपने तीसरे अटेंप्ट में ऑल इंडिया 417वीं रैंक हासिल की थी. उन्हें फाइनल लिस्ट में 977 अंक मिले थे.

आईएएस रेनू सोगन से की शादी

आईएएस हितेश के पास आईआईटी बीएचयू, वाराणसी से बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) की डिग्री है. उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एम.टेक (परिवहन इंजीनियरिंग) भी किया है. आईएएस हितेश मीणा की शादी आईएएस रेनू सोगन से हुई है, जो 2019 बैच की ही अधिकारी हैं.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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