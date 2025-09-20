UPSC Interview Questions: दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार कौन सा है?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर आयोजित किया जाता है और लाखों की संख्या में कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है?

जवाब: भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है.

सवाल 2: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) का मुख्यालय कहां स्थित है??

जवाब: संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय कहां स्थित है?

जवाब: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है.

सवाल 4: ‘सत्यमेव जयते’ भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है?

जवाब: 'सत्यमेव जयते' मुंडक उपनिषद नामक प्राचीन हिंदू ग्रंथ के एक मंत्र से लिया गया है.

सवाल 5: भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?

जवाब: भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था.

ये भी पढ़ें: UPSC Questions: दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है, जिसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है?​

सवाल 6: भारत में पहले IIT संस्थान की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: भारत में पहले IIT संस्थान, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी.

सवाल 7: भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे पहले चेनानी-नाशरी सुरंग के नाम से जाना जाता था. यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है और लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है.

सवाल 8: भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है.

सवाल 9: 'वंदे मातरम' गीत के लेखक कौन थे?

जवाब: 'वंदे मातरम' गीत के लेखक बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय थे.

सवाल 10: दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: ऐसा कौन-सा जानवर है जो जहर पीकर भी नहीं मरता है?