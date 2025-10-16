UPSC Interview Questions: भारत का इकलौता राज्य कौन सा है, जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की जानकारी एक मजबूत आधार की तरह काम करता है. इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज में एक उम्मीदवार से पूछे जाते हैं. अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 महत्वपूर्ण जीके के सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए.

सवाल 1: पाल वंश की राजधानी क्या थी?

जवाब: पाल वंश की राजधानी मुंगेर (मुदगगिरि) थी.

सवाल 2: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है.

सवाल 3: संयुक्त राष्ट्र (UNO) का मुख्यालय कहां स्थित है?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र (UNO) का मुख्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) में स्थित है.

सवाल 4: संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

जवाब: संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है.

सवाल 6: पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी?

जवाब: पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई थी.

सवाल 7: दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी?

जवाब: दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च, 1930 में हुई थी.

सवाल 8: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर (4,135 मील) है.

सवाल 9: 'गीता' किस महाकाव्य का हिस्सा है?

जवाब: 'गीता' या श्रीमद्भगवद्गीता प्राचीन महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है.

सवाल 10: भारत का इकलौता राज्य कौन सा है, जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना?

जवाब: गोवा कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना, क्योंकि यह लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा.

