IAS Interview Quiz: एक ऐसा शब्द जिसे लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं... यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

IAS Interview Quiz: एक ऐसा शब्द जिसे लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं... यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

IAS Interview Quiz: क्या आपने किसी ऐसे शब्द के बारे में सुना है जिसे लिखा तो जा सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं. कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब उसी में छिपा होता है लेकिन पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. आइए आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं जिससे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:38 PM IST
IAS Interview Quiz: एक ऐसा शब्द जिसे लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं... यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

IAS Interview GK Quiz: अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के लिए किए जाने वाले इंटरव्यू में ऐसे जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं जिसका जवाब आते हुए भी दे नहीं पाते हैं. कुछ सवाल तो इतने ट्रिकी होते हैं कि अच्छे से अच्छे समझदार व्यक्ति की भी हालत खराब हो जाए. ट्रिकी सवालों का जवाब बहुत सोच और समझ कर देना पड़ता है. आज हम ऐसे ही कुछ ट्रिकी सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जिसका जवाब दे पाते हैं या नहीं, इसका भी मिनटों में खुद पता कर सकेंगे. आइए कुछ  जीके क्विज सवाल जानते हैं.

सवाल:- वो कौन सा शब्द जो लिखा जा सकता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है?

ये पहेली प्रश्न सुनकर ही कुछ लोग उलझन में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है. सामने सवाल का उत्तर भी दिख रहा होता है लेकिन फिर भी अलग-अलग सोचने के नजरिए के कारण जवाब जानते हुए भी दे नहीं पाते हैं.

क्या है इस पहेली सवाल का सही जवाब?

जवाब- ‘नहीं’

जी हां, इस सवाल का सही जवाब ‘नहीं’ है जिसे आप लिख सकते हैं लेकिन जब कोई आपसे पूछे कि क्या लिखा है तो आपका जवाब नहीं होगा और सामने वाले को पढ़कर बता ही नहीं पाएंगे. अपने उच्चारण के कारण ये शब्द पढ़ने में नहीं उत्तर के साथ रहता है और बोलने के बाद भी किसी के लिए इसे समझ पाना मुश्किल होता है.  

अक्सर यूपीएससी या आईएएस इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया जाता है. ‘लिख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते’ ये सवाल चर्चाओं में अपने जवाब के कारण है. इसका उत्तर, प्रश्न में ही छिपा होता है और जब इसके सही जवाब का पता चलता है तो एक अलग ही संतुष्टि मिल सकती है. ऐसे तरह के और भी कई सवाल होते हैं जो गजब पहेली के साथ होते हैं.

सवाल:- वो कौन सी चीज है जिसमें चार उंगलियां और एक अंगूठा होता है लेकिन उसमें जान नहीं होती?

जवाब- इस पहेली सवाल का जवाब भी बहुत आम हैं बस थोड़ा सोचेंगे तो उत्तर भी सामने है. ऐसी चीज जिसमें चार उंगलियां और अंगूठा होता है लेकिन वो जीवित नहीं होता वो दस्ताना है. जी हां, दस्ताने में जान नहीं लेकिन उसमें चार उंगलियां और एक अंगूठा होता है.

सवाल:- दो कौन सी चीजें हैं जिसे नाश्ते से पहले नहीं खाया जा सकता है?

जवाब- इस ट्रिकी सवाल का जवाब तो आप जरूर जानते होंगे. अगर नहीं, पता तो इसका जवाब दोपहर और रात का खाना है. ये दो ऐसी चीज है जिसे नाश्ते से पहले नहीं खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: कभी हुआ करते थे देश... अब सिर्फ इतिहास में रह गया नाम, नक्शे तक से हट गया नामों-निशा

