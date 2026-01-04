Advertisement
Hindi Newsशिक्षाSuccess Story: किसान की बेटी का डबल धमाका, UPSC में 2 बार मारी बाजी, जानिए IPS से IAS तक का शानदार सफर

Success Story: किसान की बेटी का डबल धमाका, UPSC में 2 बार मारी बाजी, जानिए IPS से IAS तक का शानदार सफर

IAS Komal Punia Success Story: आईएएस कोमल पुनिया यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने वाली एक ऐसी उम्मीदवार हैं, जो पहले आईपीएस बनी और इसके बाद उन्होंने अपना आईएएस बनने का सपना साकार किया. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:28 PM IST
Success Story: किसान की बेटी का डबल धमाका, UPSC में 2 बार मारी बाजी, जानिए IPS से IAS तक का शानदार सफर

IAS Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से देश की सबसे कठिन सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसे क्रैक करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स तैयारी में जुटे रहते हैं. इसी प्रकार हर साल आयोजित होने वाली यूपीएससी सीएसई में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वाले एस्पिरेंट्स की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी कैंडिडेट की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने एक नहीं, बल्कि 2 बार यूपीएससी क्रैक किया. पहले वो आईपीएस बनी इसके बाद उन्होंने आईएएस बनने का सफर तय किया.

IAS कोमल पुनिया
हम बात कर रहे हैं आईएएस कोमल पुनिया (IAS Komal Punia) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली हैं. कोमल एक साधारण किसान परिवार से आती हैं. हालांकि, इसके बावजूद वो स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी. कोमल ने साल 2016 में CBSE से 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी. बोर्ड परीक्षा में उन्होंने शानदार अंक हासिल करते हुए पूरे जिले में टॉप किया. जिसके बाद कोमल ने IIT रुड़की से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया. साल 2021 में IIT रुड़की से btech की डिग्री हासिल करने के बाद कोमल ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू कर दी. 

ये भी पढ़ें: Success Story: देश सेवा का ऐसा जुनून, इंजीनियरिंग के बाद UPSC में लगाई हैट्रिक, पहले IRS, फिर IPS और अब IAS

UPSC का सफर 
कोमल का सपना बचपन से ही आईएएस अधिकारी करने का था. इसलिए वो ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी की तैयारी में जुट गई. जिस प्रकार कोमल का स्कूलिंग से कॉलेज का सफर शानदार रहा. उसी प्रकार कोमल ने यूपीएससी में भी अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखा. उन्होंने यूपीएससी में कुल 3 अटेंप्ट दिए और लगातार दो बार सफलता हासिल की. साल 2022 में कोमल ने पहली बार UPSC का अटेंप्ट दिया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद कोमल ने साल 2023 में यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट दिया और 474वीं रैंक हासिल की. उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए पद पर हुआ, लेकिन कोमल का सपना IAS बनने का था. इसलिए उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान भी यूपीएससी की तैयारी जारी रखी.

कोमल ने यूपीएससी के पहले 2 अटेंप्ट से सीख लेते हुए तीसरी अटेंप्ट की तैयारी की और साल 2024 में यूपीएससी का तीसरा अटेंप्ट दिया. कोमल की मेहनत, आत्मविश्वास और संयम का परिणाम रहा कि उन्होंने लगातार दूसरी बार यूपीएससी क्रैक की. वो ऑल इंडिया छठी रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर चयनित हुई और इसी के साथ उनका बचपन का सपना साकार हुआ. 

ये भी पढ़ें: Success Story: हार नहीं मानी! BPSC के बाद UPSC में सफलता की उड़ान, गांव की लड़की ने IPS ऑफिसर बनकर रचा इतिहास

About the Author
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

IAS Komal Punia

