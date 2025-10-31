Success Story: प्लेटफॉर्म पर गुजारी रातें, मजदूरी से भरा पेट, फिर भी नहीं छोड़ा सपनों का हाथ, ऐसे तय किया IAS अधिकारी बनने का सफर

IAS M Sivaguru Prabhakaran Success Story: भारत में लाखों छात्रों के लिए IAS बनना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं, जिनकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है, फिर भी वे हार मानने के बजाय जीत को अपनी आदत बना लेते हैं. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है आईएएस एम शिवागुरु प्रभाकरण (IAS M Sivaguru Prabhakaran) की. जिन्होंने गरीबी की जंजीरों को तोड़ अपनी मेहनत, लगन और जीद के बलबूते सफलता को हासिल किया.

प्लेटफॉर्म पर बिताई रातें

शिवागुरु का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था. बचपन में उनके पास रहने को घर भी नहीं था. कई बार उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर रातें गुजारनी पड़ती थी. पैसों की कमी इतनी थी कि पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ जाती, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

मजदूरी करके की पढ़ाई

शिवागुरु के पिता शराब के आदी थे, जिस कारण घर की जिम्मेदारी उनकी मां और बहन पर आ गई. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी मां को खेत में काम करना पड़ता था और बहन बांस की टोकरी बुनकर घर के खर्च में हाथ बटाती थी. परिवार की ऐसी स्थिति के कारण शिवागुरु ने कम उम्र में ही मजदूरी और छोटे-मोटे काम करना शुरू कर दिए. हालांकि, तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी पढ़ाई जारी रही. शिक्षा के प्रति उनका जुनून इतना था कि वो हर बाधा को पार कर आगे बढ़ते गए.

IIT तक का सफर

शिवागुरु ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर 2008 में सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया. इसके बाद उन्होंने IIT मद्रास से M.Tech किया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. 2014 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद शिवागुरु ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.

UPSC में सफलता

शिवागुरु के लिए यूपीएससी सीएसई में सफलता हासिल करना का सफर आसान नहीं थी. उन्हें एक के बाद एक कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार अपने चौथे प्रयास में शिवागुरु ने यूपीएससी क्रैक किया, वो ऑल इंडिया 101वीं रैंक के साथ IAS अधिकारी के पद के लिए चयनित हुए. शिवागुरु की संघर्षों से लड़कर सफलता हासिल करने का सफर उन सभी मेहनतकश छात्रों का सपना है जो हालातों से लड़कर कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं.

