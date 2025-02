कौन हैं IAS मधु रानी तेवतिया जो बनीं Delhi CM रेखा गुप्ता की सचिव, NHA की रह चुकी हैं एडिशनल CEO

Madhu Rani Teotia: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किए हैं. कई आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं. साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. वहीं आईएएस अधिकारी डॉ. मधु रानी तेवतिया (IAS Madhu Rani Teotia) को दिल्ली मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है.

कौन हैं डॉ. मधु रानी तेवतिया?

2008 बैच की आईएएस अधिकारी डॉ. मधु रानी तेवतिया को दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. मधु रानी तेवतिया की गिनती तेजतर्रार, गंभीर और ईमानदार आईएएस अधिकारी के तौर पर होती है. मधु रानी तेवतिया ने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है.

IAS Madhu Rani Teotia has been appointed as Secretary to Chief Minister Rekha Gupta and IAS Sandeep Kumar Singh and IAS Ravi Jha as Special Secretary to Chief Minister

IAS Azimul Haque has been appointed as CEO Delhi Waqf Board, and IAS Sachin Rana as Additional Electoral… pic.twitter.com/Rwf2QrwtTy

