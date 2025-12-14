Success Story: MBBS के बाद चुनी UPSC की राह, लगातार 4 बार टूटा सपना, नहीं मानी हार, 5वें प्रयास में IAS बन रचा इतिहास

IAS Mithun Premraj Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से हर साल देश की सबसे कठिन सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. यूपीएससी सीएसई को कुछ कैंडिडेट्स पहले प्रयास में क्रैक कर लेते हैं. वहीं, कुछ को सालों का समय लगता है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने MBBS के बाद यूपीएससी क्रैक करने का मन बनाया, लेकिन लगातार 4 बार मिली असफलता के बाद भी हार नहीं मानी. वहीं, 5वें प्रयास में IAS बन मिसाल कायम किया.

IAS मिथुन प्रेमराज

हम बात कर रहे हैं आईएएस मिथुन प्रेमराज (IAS Mithun Premraj) की, जो मूल रूप से केरल के कोझिकोड के रहने वाले हैं. मिथुन एक शिक्षित परिवार से आते हैं. उनके पिता प्रेमराज पेशे से एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और बहन रेडियोलॉजिस्ट हैं. घर में हमेशा से पढ़ाई का माहौल होने के कारण मिथुन बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार और लगनशील थे. उन्होंने स्कूलिंग पूरी करने के बाद मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का मन बनाया. इसके लिए मिथुन ने मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी. उन्होंने MBBS में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनने का सफर शुरू किया. MBBS के बाद उन्होंने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, दिल्ली से डिप्लोमा किया.

MBBS के बाद UPSC का सफर

मेडिकल क्षेत्र में बेहतर करने के बावजूद मिथुन के मन में सिविल सेवा में जाने की भावना जागी. इसलिए साल 2015 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मिथुन ने यूपीएससी सीएसई की तैयार शुरू कर दी. हालांकि, यूपीएससी में सफलता हासिल करने का सफर मिथुन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. यूपीएससी के पहले अटेंप्ट में वो प्रीलिम्स में भी सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

5वें अटेंप्ट में बने IAS

यूपीएससी के पहले प्रयास में मिली निराशा के बाद मिथुन दूसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गए. यूपीएससी के दूसरे अटेंप्ट में उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया, लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएं. इसके बाद भी मिथुन ने निराश होने के बजाय तीसरे अटेंप्ट की तैयारी का सोच रखा. हालांकि, तीसरे और चौथे दोनों अटेंप्ट में भी वो इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंचे, लेकिन उसे क्रैक नहीं कर पाएं.

ऑल इंडिया रैंक 12वीं

यूपीएससी में लगातार 4 बार मिली निराशा के बाद भी मिथुन ने संयम नहीं खोया. वो हर अटेंप्ट में की गई गलतियों से सीख लेते हुए, अगले अटेंप्ट की तैयारी में जुट जाते. उनके 4 सालों की मेहनत और खुद पर आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2020 में ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल की. इसे के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. आईएएस मिथुन प्रेमराज की सफलता हर एक उम्मीदवार के लिए एक प्रेरणा है, जो हार की डर से कोशिश करने से भी कतराते हैं.

