IAS Mock Interview में पूछे गए इस सवाल का जवाब अक्सर नहीं दे पाते हैं कैंडिडेट्स, क्या आपको पता?

IAS Mock Interview: अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब जरूर पता होना चाहिए. कई बार इंटरव्यू राउंड में इस तरह के सवाल कैंडिडेट्स से पूछे जाते हैं, जो आसान तो होते हैं, लेकिन उम्मीदवार बड़ी-बड़ी चीजों की तैयारी में ऐसे उलझे रहते हैं कि वो इन छोटे-छोटे सवालों पर फोकस नहीं करते. ऐसे में आपको अगर आईएएस बनना है तो अक्सर पूछे जाने वाले छोटे सवालों को जरूर पढ़ना चाहिए.

चलिए पहले जान लेते हैं क्या है वो सवाल..हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इन सभी राज्यों में तमाम शहर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शहर ऐसा भी है, जिसे उल्टा लिखो या फिर सीधा, उसका नाम नहीं बदलता है. अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते जो चलिए आपको बताते हैं.

UPSC Interview Question: अगर पीले रंग की टी-शर्ट को काले सागर में फेंकते हैं तो क्या होगा?

Add Zee News as a Preferred Source

पहले ये जान लेते हैं

भारत में कस्बों और शहरों की संख्या जनगणना के साथ बदलती रहती है. साल 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो, देश में शहरों में संख्या करीब 7,933 थी. वहीं, 300 से अधिक शहरों में तो आबादी 1 लाख से अधिक है.

सवाल- भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे उल्टा लिखो या फिर सीधा, उसका नाम नहीं बदलता?

अब सवाल का जवाब है..ओडिसा राज्य का कटक शहर है. इस शहर का नाम उल्टा लिखे या फिर सीधा, इसका नाम नहीं बदलता है. बता दें, कटक शहर का इतिहास 1 हजार साल से पुराना बताया जाता है. यह शहर करीब 1000 सालों तक ओडिसा की राजधानी रहा. यहां गंग वंश और सूर्य वंश का शासन चलता था.

कटक का इतिहास

कटक शहर आज भी न सिर्फ अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए फेमस है बल्कि यहां के किले भी इतिहास को संजोए हुए हैं. लोग यहां घूमने आते हैं. आज भी यहां किलों की भव्यता से इतिहास को पढ़ा और समझा जा सकता है.

UPSC Interview Question: यूपीएससी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, आंसर कर लें नोट