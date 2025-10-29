Success Story: जिम्मेदारियों के बीच सपने की जीत! इस मां ने ऐसे UPSC में हासिल की 70वीं रैंक, बनीं समाज की रोल मॉडल

IAS Monika Rani Success Story: हर साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन चुनिंदा उम्मीदवार ही इसे हासिल कर पाते हैं. उन्हीं चुनिंदा उम्मीदवारों में शामिल हैं आईएएस मोनिका रानी, जिनकी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ निश्चय से भरी कहानी हर उम्मीदवार के लिए एक प्रेरणा है. आईएएस मोनिका रानी उन युवाओं के लिए एक मिसाल हैं, जो बड़े सपने देख कर उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं. उन्होंने यह साबित किया कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले कैंडिडेट भी UPSC जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास कर सकते हैं, बशर्ते उनमें मेहनत लगन और धैर्य हो.

IAS मोनिका रानी

कहते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल खुद रास्ता दिखाती है. IAS अधिकारी मोनिका रानी ने इस बात को सच कर दिखाया. मोनिका का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में एक साधारण परिवार में 01 मार्च 1982 में हुआ था. मोनिका ने शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल से पूरी की. बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ाई-लिखाई में थी और उनका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था. हालांकि, 2005 में उनकी शादी हो गई और कुछ समय बाद वो मां बन गई, लेकिन मां बनने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा.

चौथे अटेंप्ट में हासिल की 70वीं रैंक

मोनिका ने ग्रेजुएशन बीकॉम और मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया. पढ़ाई के दौरान ही वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करने लगी. इसी के साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी. स्कूल में शिक्षक की नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारी, बच्चे की परवरिश के साथ मोनिका ने सेल्फ स्टडी के बलबूते यूपीएससी की तैयारी जारी रखी. हालांकि, यूपीएससी क्रैक करना उनके लिए आसान नहीं था, उन्हें एक के बाद एक 3 बार असफलता झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने सपने को साकार करने का हौसला नहीं खोया. मोनिका ने साल 2010 में अपने चौथे अटेंप्ट में ऑल इंडिया 70वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ वो 29 साल की उम्र में आईएएस के पद के लिए चयनित हुई.

