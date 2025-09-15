Success Story: सुनने में समस्या, फिर भी दो बच्चों की मां ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC, 7वें अटेंप्ट में ऐसे IAS बन बनीं मिसाल
Success Story: सुनने में समस्या, फिर भी दो बच्चों की मां ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC, 7वें अटेंप्ट में ऐसे IAS बन बनीं मिसाल

IAS Nisa Unnirajan Success Story: आईएएस निसा उन्नीराजन यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने सुनने की समस्या होने के बावजूद यूपीएससी क्रैक करने का फैसला लिया और 40 की उम्र में दो बच्चों की मां होने के बाद आईएएस बनी. आइए आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:58 PM IST
UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसे क्रैक करने के लिए एक उम्मीदवार के अंदर संयम, आत्मविश्वास और लगन के साथ बुनियादी सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि सभी सहुलियत होने के बाद भी अधिकांश युवा यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा क्रैक नहीं कर पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की सफलता की कहानी बताते हैं, जिन्होंने सुनने की समस्या होने के बावजूद, यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया और दो बच्चों के बाद न सर्फ यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक किया. बल्कि, आईएएस के पद पर नियुक्त हुई. 

IAS निसा उन्नीराजन
हम बात कर रहे हैं  आईएएस निसा उन्नीराजन (IAS Nisa Unnirajan) की, जो मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं. आईएएस निसा उन्नीराजन ने यूपीएससी की तैयारी उस उम्र में शुरू की, जब अधिकांश युवा अपने करियर में सेट हो जाते हैं. निसा ने शादी और दो बच्चियों के बाद अपने पति और परिवार वालों के सहयोग से 35 की उम्र में यूपीएससी की तैयारी शुरू की. निसा को सुनने में समस्या थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया. उन्होंने केरल के कोट्टायम के सब-कलेक्टर रंजीत से प्रेरणा ली, जो कि खुद भी इसी समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सफलता हो हासिल किया. निसा ने तिरुवनंतपुरम के एक निजी कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा की तैयारी की. 

लास्ट अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC
हालांकि, निसा के लिए यूपीएससी क्रैक करने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने परिवार और बेटियों की जिम्मेदारियों के साथ तैयारी की, लेकिन एक के बाद एक लगातार 6 अटेंप्ट में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी गलतियों से सीखते और कमियों में सुधार करते हुए, उन्होंने लास्ट अटेंप्ट देने का फैसला लिया. आखिरकार निसा की सालों की मेहनत और लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने अपने 7वें अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक किया. UPSC CSE 2024 की परीक्षा में वो ऑल इंडिया रैंक 1000 के साथ आईएएस के पद के लिए चुनी गई. 

पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर 
IAS निसा उन्नीराजन की सफलता में उनके पति अरुण का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. निसा ने जब 40 की उम्र में यूपीएससी क्रैक किया तब वो नंदना और थानवी नामक दो बेटियों की मां थी. निसा के माता-पिता भी  रिटायर पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने उनका हमेशा सहयोग और प्रोत्साहित किया. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

UPSC Success StoryIAS Nisa Unnirajan

