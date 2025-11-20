Advertisement
trendingNow13011958
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: पिता के बलिदान ने बदली जिंदगी! बेटे ने लगातार 2 बार UPSC क्रैक कर हासिल की 26वीं रैंक, बना IAS

UPSC Success Story: आईएएस प्रदीप सिंह उन चुनिंदा उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्होंने लगातार 2 बार यूपीएससी क्रैक कर मिसाल कायम किया है. आइए हम आपको उनकी पिता के बलिदान के साथ खुद के समर्पण, लगन और आत्मविश्वास से हासिल की हुई सफलता की कहानी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: पिता के बलिदान ने बदली जिंदगी! बेटे ने लगातार 2 बार UPSC क्रैक कर हासिल की 26वीं रैंक, बना IAS

IAS Pradeep Singh Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट की सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं, उन्होंने गांव के एक साधारण परिवार से निकलकर यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को क्रैक किया.

IAS प्रदीप सिंह 
हम बात कर रहे हैं आईएएस प्रदीप सिंह (IAS Pradeep Singh) की, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. प्रदीप के पिता सुखबीर सिंह हरियाणा के सोनीपत जिले के तेवड़ी गांव में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, जिस कारण उन्होंने अपनी स्कूलिंग हरियाणा से पूरी की. स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद प्रदीप ने बीकॉम (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद प्रदीप ने समय गवाए बिना यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. 

ये भी पढ़ें: Success Story: 22 लाख का पैकेज ठुकरा चुनी नई राह, ऐसे IIT ग्रेजुएट ने UPSC में मारी बाजी, 28वीं रैंक से रचा इतिहास

Add Zee News as a Preferred Source

पहले अटेंप्ट में हासिल की सफलता
प्रदीप आर्थिक रूप से एक सामान्य परिवार से आते थे. जिस कारण उनके जीवन के एक समय ऐसा आया कि उनके पिता को बेटे की पढ़ाई के लिए अपना घर बेच किराए की मकान में परिवार साथ शिफ्ट होना पड़ा. हालांकि, इन हालातों के बावजूद प्रदीप ने बढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोरा. उन्होंने दिन-रात लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ यूपीएससी की तैयारी की. इसी का परिणाम रहा कि प्रदीप ने पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक किया. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 93वीं हासिल की. हालांकि, पहले अटेंप्ट में अच्छी रैंक होने के बाद भी उनका चयन IAS के पद पर नहीं हुआ. इसलिए उन्होंने दूसरी अटेंप्ट की तैयारी शुरू कर दी.

लगातार 2 बार क्रैक किया UPSC
प्रदीप ने यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट 2019 में दिया. दूसरे प्रयास में उन्होंने 26वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका सपना सच हुआ और वो भारतीय प्रशासनिक पद (IAS) पर नियुक्त हुए. IAS प्रदीप सिंह की सफलता यह दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उनके माता-पिता के बलिदान के साथ उसके खुदकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का होना बेहद आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: Success Story: 3 बार प्रीलिम्स OUT, फिर भी नहीं मानी हार; चौथे प्रयास में UPSC AIR-43 हासिल कर रचा इतिहास

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

ias pradeep singhUPSC Success Story

Trending news

शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर,टोल प्लाज के पास चलीं गोलियां
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर,टोल प्लाज के पास चलीं गोलियां
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
Pakistan
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा