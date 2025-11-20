Success Story: पिता के बलिदान ने बदली जिंदगी! बेटे ने लगातार 2 बार UPSC क्रैक कर हासिल की 26वीं रैंक, बना IAS

IAS Pradeep Singh Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट की सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं, उन्होंने गांव के एक साधारण परिवार से निकलकर यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को क्रैक किया.

IAS प्रदीप सिंह

हम बात कर रहे हैं आईएएस प्रदीप सिंह (IAS Pradeep Singh) की, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. प्रदीप के पिता सुखबीर सिंह हरियाणा के सोनीपत जिले के तेवड़ी गांव में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, जिस कारण उन्होंने अपनी स्कूलिंग हरियाणा से पूरी की. स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद प्रदीप ने बीकॉम (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद प्रदीप ने समय गवाए बिना यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी.

पहले अटेंप्ट में हासिल की सफलता

प्रदीप आर्थिक रूप से एक सामान्य परिवार से आते थे. जिस कारण उनके जीवन के एक समय ऐसा आया कि उनके पिता को बेटे की पढ़ाई के लिए अपना घर बेच किराए की मकान में परिवार साथ शिफ्ट होना पड़ा. हालांकि, इन हालातों के बावजूद प्रदीप ने बढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोरा. उन्होंने दिन-रात लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ यूपीएससी की तैयारी की. इसी का परिणाम रहा कि प्रदीप ने पहले ही अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक किया. उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 93वीं हासिल की. हालांकि, पहले अटेंप्ट में अच्छी रैंक होने के बाद भी उनका चयन IAS के पद पर नहीं हुआ. इसलिए उन्होंने दूसरी अटेंप्ट की तैयारी शुरू कर दी.

लगातार 2 बार क्रैक किया UPSC

प्रदीप ने यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट 2019 में दिया. दूसरे प्रयास में उन्होंने 26वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका सपना सच हुआ और वो भारतीय प्रशासनिक पद (IAS) पर नियुक्त हुए. IAS प्रदीप सिंह की सफलता यह दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उनके माता-पिता के बलिदान के साथ उसके खुदकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का होना बेहद आवश्यक है.

