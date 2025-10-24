Advertisement
trendingNow12973561
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Success Story: जेईई परीक्षा और फिर BTech डिग्री... नहीं माना मन, कमरे में 2 साल तक खुद को किया बंद; जानें IAS रेखा सियाक की सफलता की कहानी

IAS Rekha Siyak Success Story: आज एक ऐसे आईएएस के सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने जेईई परीक्षा में पास होने और बीटेक डिग्री हासिल करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा देना का सोचा और उसमें सफल भी रहीं. आइए जानें IAS रेखा सियाक की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Success Story: जेईई परीक्षा और फिर BTech डिग्री... नहीं माना मन, कमरे में 2 साल तक खुद को किया बंद; जानें IAS रेखा सियाक की सफलता की कहानी

IAS Rekha Siyak Success Story: सफलता का सफर.... तब तक सफर नहीं जब तक आप वो न कर लें जो करना चाहते हैं. किसी चीज को ऊपरी मन से करना और किसी को दिल जान जैसा मानकर करने में फर्क होता है. एक ऐसी आईएएस के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिन्होंने 12वीं के बाद जो कदम उठाया वो किसी तारीफ से कम न होगा. भारत के टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दिए जाने वाले कठिन एग्जाम- जेईई परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई. इसके तहत उनका एक नामी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया. बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद रेखा सियाक ने नौकरी भी की लेकिन इन सबके बाद भी उन्हें IAS बनना था जिसके लिए भारत की सबसे कठिन परीक्षा को देने तक के लिए तैयार थी.

नहीं भरा बीटेक डिग्री और नौकरी से मन!

राजस्थान के सीकर जिले के घाणा, लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली रेखा सियाक के पिता LIC एजेंट और मां एक गृहिणी हैं. तीनों भाई-बहन में सबसे छोटी रेखा सियाक पढ़ाई के मामले में सबसे आगे रही है. प्रिंस स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन के लिए जेईई परीक्षा दी और उसमें सफल भी रही. इसके बाद मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) जयपुर में रेखा ने बीटेक डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया. डिग्री मिलने के बाद रेखा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की लेकिन उनका मन सिविल सर्विस करने का था.

Add Zee News as a Preferred Source

बीटेक के बाद यूपीएससी करने का ठाना

अब कहते हैं न जब मन किसी चीज में न मानें तो बेहतर है कि आप वो कर लें जो करना चाहते हैं. रेखा ने एक फैसला लिया और अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी में लग गई. कॉलेज के समय से ही वो सिविल सर्विस जाना चाहती थी और फिर एक दिन नौकरी करने के दौरान ही फैसला ले लिया. यूपीएससी तैयारी के लिए रेखा अपने घर लौट आई.

कमरे में खुद को कर लिया कैद

बिना किसी कोचिंग या अन्य महंगे क्लास के जरिए यूपीएससी की तैयारी नहीं की. रेखा ने घर पर खुद को 2 साल के लिए कैद कर लिया और फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई. ऑनलाइन कोचिंग के जरिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 176 आई. इसके बाद IAS सर्विस के लिए रेखा को चुना गया. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से खुद को दूर रखा और परिवार के लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिला. अपनी मेहनत लगन से आखिरकार रेखा सियाक आईएएस बन गईं.

ये भी पढ़ें- IAS और IPS में नहीं है सिर्फ पद का फर्क, सैलरी में भी है अंतर! जानें दोनों में से सबसे शक्तिशाली अधिकारी कौन?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC Success Story

Trending news

पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 19 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!