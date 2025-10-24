UPSC Success Story: जेईई परीक्षा और फिर BTech डिग्री... नहीं माना मन, कमरे में 2 साल तक खुद को किया बंद; जानें IAS रेखा सियाक की सफलता की कहानी

IAS Rekha Siyak Success Story: सफलता का सफर.... तब तक सफर नहीं जब तक आप वो न कर लें जो करना चाहते हैं. किसी चीज को ऊपरी मन से करना और किसी को दिल जान जैसा मानकर करने में फर्क होता है. एक ऐसी आईएएस के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिन्होंने 12वीं के बाद जो कदम उठाया वो किसी तारीफ से कम न होगा. भारत के टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दिए जाने वाले कठिन एग्जाम- जेईई परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई. इसके तहत उनका एक नामी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया. बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद रेखा सियाक ने नौकरी भी की लेकिन इन सबके बाद भी उन्हें IAS बनना था जिसके लिए भारत की सबसे कठिन परीक्षा को देने तक के लिए तैयार थी.

नहीं भरा बीटेक डिग्री और नौकरी से मन!

राजस्थान के सीकर जिले के घाणा, लक्ष्मणगढ़ की रहने वाली रेखा सियाक के पिता LIC एजेंट और मां एक गृहिणी हैं. तीनों भाई-बहन में सबसे छोटी रेखा सियाक पढ़ाई के मामले में सबसे आगे रही है. प्रिंस स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग संस्थान में एडमिशन के लिए जेईई परीक्षा दी और उसमें सफल भी रही. इसके बाद मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) जयपुर में रेखा ने बीटेक डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया. डिग्री मिलने के बाद रेखा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की लेकिन उनका मन सिविल सर्विस करने का था.

बीटेक के बाद यूपीएससी करने का ठाना

अब कहते हैं न जब मन किसी चीज में न मानें तो बेहतर है कि आप वो कर लें जो करना चाहते हैं. रेखा ने एक फैसला लिया और अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी में लग गई. कॉलेज के समय से ही वो सिविल सर्विस जाना चाहती थी और फिर एक दिन नौकरी करने के दौरान ही फैसला ले लिया. यूपीएससी तैयारी के लिए रेखा अपने घर लौट आई.

कमरे में खुद को कर लिया कैद

बिना किसी कोचिंग या अन्य महंगे क्लास के जरिए यूपीएससी की तैयारी नहीं की. रेखा ने घर पर खुद को 2 साल के लिए कैद कर लिया और फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई. ऑनलाइन कोचिंग के जरिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 176 आई. इसके बाद IAS सर्विस के लिए रेखा को चुना गया. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से खुद को दूर रखा और परिवार के लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिला. अपनी मेहनत लगन से आखिरकार रेखा सियाक आईएएस बन गईं.

