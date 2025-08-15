Success Story: देश का ये युवा सबके लिए इंस्पिरेशन! IPS की ट्रेनिंग के समय ऐसे बना IAS, 115वीं रैंक के साथ बनाया रिकॉर्ड

IAS Ritwik Verma Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. जिसमें सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम होती है. हालांकि, कुछ कैंडिडेट्स की जर्नी इतनी प्रेरणादायक होती है कि वो सभी के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का स्रोत बन जाते हैं. ऐसे में आइए हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जो पहले यूपीएससी सीएसई की परीक्षा क्रैक कर आईपीएस बने, इसके बाद उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान फिर से यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईएएस बन गए. जानिए यहां उनकी IPS से IAS बनने की जर्नी के बारे में...

IAS ऋत्विक वर्मा

हम बात कर रहे हैं IAS ऋत्विक वर्मा (IAS Ritwik Verma) की, जो मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं. ऋत्विक ने अपना शुरुआती पढ़ाई जमशेदपुर शहर से पूरा किया. वो बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थे. इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल करने के बाद ऋत्विक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ऋत्विक ने यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर ही शुरू कर दी.

IPS ट्रेनिंग के दौरान बने IAS

ऋत्विक ने साल 2023 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर 520वां रैंक हासिल किया. इसी के साथ उनका चयन आईपीएस के पद के लिए हुआ, लेकिन ऋत्विक का सपना आईएएस बनने का था. इसलिए उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा देने का फैसला लिया. उन्होंने अपना दूसरा अटेंप्ट आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान दिया और यहां चौकाने वाली बात यह है कि आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान ऋत्विक का चयन आईएएस के लिए हुआ. उन्होंने UPSC CSE 2024 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 115वीं हासिल की. ऋत्विक ने अपनी सफलता का श्रेय मां प्रियंका वर्मा और पिता को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया. ऋत्विक की सफलता सभी यूपीएससी कैंडिडेट के लिए एक प्रेरणा है.

UPSC CSE मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी,ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड