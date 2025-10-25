Success Story: छोटे शहर की इस बेटी ने लिखी कामयाबी की बड़ी कहानी, बिना कोचिंग हासिल की IAS रैंक, युवाओं को दी नई प्रेरणा

IAS Sanskriti Trivedy Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक है. इस परीक्षा के माध्यम से देश के प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा), IPS (भारतीय पुलिस सेवा), IFS (भारतीय विदेश सेवा) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए चयन किया जाता है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन केवल कुछ हजार ही मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं और उनमें से सैकड़ों का चयन विभिन्न सेवाओं के लिए होता है. अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आइए आज हम आपको एक ऐसी उम्मीदवार की सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपनी मजबूत इरादे और सच्ची मेहनत से कई बार मिली असफलताओं के बाद सपने को साकार किया.

IAS संस्कृति त्रिवेदी

हम बात कर रहे हैं आईएएस संस्कृति त्रिवेदी (IAS Sanskriti Trivedy) की, जो मूल रूप से बिहार के जमुई की रहने वाली हैं. संस्कृति ने 2024 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल की, जो उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

संस्कृति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुई के जवाहर विद्या मंदिर से की है, जहां उन्होंने कक्षा 10 में 10 CGPA और कक्षा 12 में 9.4 CGPA प्राप्त किए थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के गार्गी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने 2019 में 75% अंक प्राप्त किए.

ग्रेजुएशन के बाद ही संस्कृति ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू कर दी. साल 2022 में उन्हें पहली बार यूपीएससी में सफलता मिली, जहां उन्होंने 352वीं रैंक प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें इंडियन डिफेंस एकाउंट्स सर्विस (IDAS) में नियुक्ति मिली. हालांकि, उनका सपना IAS अधिकारी बनने का था, इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी. वो बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते हर दिन 15 घंटे की कठिन पढ़ाई किया करती थी.

छठे अटेंप्ट में हासिल की 17वीं रैंक

संस्कृति की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम रहा कि उन्होंने 2024 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल की. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मेंटर्स को दिया. संस्कृति त्रिवेदी की सफलता यह सिद्ध करती है कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना साकार हो सकता है. उनकी यात्रा सभी UPSC उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा है कि असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए.

