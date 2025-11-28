Success Story: 3 बार हुई फेल, नहीं मानी हार, चौथे प्रयास में AIR-18 लाकर बनीं IAS, ऐसे तय किया SDM से IAS का सफर

IAS Saumya Mishra Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती है, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. उन्हीं में से एक हैं आईएएस सौम्या मिश्रा, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत, आत्मविश्वास, संयम और सही रणनीति के बल पर UPSC में शानदार सफलता हासिल की. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

सौम्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज होने के साथ मेहनती थी. वह एक साधारण परिवार से आती हैं, उनके पिता राघवेंद्र मिश्रा एक प्रोफेसर हैं और मां रेणु मिश्रा गृहिणी हैं. सौम्या मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली हैं. हालांकि, उनके जन्म के कुछ सालों के बाद ही उनके पिता दिल्ली आ गए, जिस कारण उनकी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली में ही हुई. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से ग्रेजुएशन और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. सौम्या ने ग्रेजुएशन के दौरान ही यह तय कर लिया था कि वो आगे सिविल सेवा की तैयारी करेंगी.

UPPCS टॉपर

यूपीएससी सीएसई की तैयारी से पहले सौम्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) 2021 में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया था. जिसके आधार पर वो सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के पद पर तैनात हुई. हालांकि, उनका सपना हमेशा से यूपीएससी क्रैक कर IAS बनने का था. इसलिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी और पहला अटेंप्ट दिया, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने का उनका सफर उनके लिए आसान नहीं थी. उन्हें एक के बाद एक लगातार 3 प्रयासों तक निराशा और हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

चौथे अटेंप्ट में गाड़ा झंडा

सौम्या की सालों की मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य का परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2024 में सफलता हासिल की. अपने चौथे अटेंप्ट में उन्होंने AIR-18 प्राप्त किया. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. आईएएस सौम्या मिश्रा की सफलता उन छात्रों के लिए एक प्रेरणा है, जो हार की डर से प्रयास करने से कतराते हैं.

