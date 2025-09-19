Success Story: कोचिंग में नहीं फूंके लाखों रुपये, सेल्फ स्टडी के बलबूते क्रैक किया UPSC, 45वीं रैंक के साथ ऐसे पूरा किया IAS बनने का सपना
UPSC Success Story: आईएएस श्रद्धा शुक्ला उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक करने के लिए मेहनत करते हैं. छत्तीसगढ़ की श्रद्धा ने तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया 45वीं रैंक हासिल कर अपने आईएएस बनने के सपने को साकार किया. आइए आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:48 PM IST
IAS Shraddha Shukla Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन परीक्षा क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में जो उम्मीदवार बिना किसी कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो सही रणनीति, आत्मविश्वास, संयम और लगन के बलबूत आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं. आइए आज हम आपको एक ऐसी ही यूपीएससी उम्मीदवार की सफलता के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक किया और IAS बनने के सपने को पूरा किया. 

IAS श्रद्धा शुक्ला
हम बात कर रहे हैं आईएएस श्रद्धा शुक्ला (IAS Shraddha Shukla) की, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली हैं. श्रद्धा बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार और लगनशील थी. उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद रायपुर से बीएससी में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. श्रद्धा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते किया. हालांकि, पहले और दूसरे अटेंप्स में वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखा. 

ये भी पढ़ें: Success Story: सुनने में समस्या, फिर भी दो बच्चों की मां ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC, 7वें अटेंप्ट में ऐसे IAS बन बनीं मिसाल

तीसरे अटेंप्ट में बनी IAS 
इसी दौरान श्रद्धा को डाक एवं दूरसंचार विभाग में सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने तीसरी बार यूपीएससी का अटेंप्ट देने का फैसला लिया. श्रद्धा की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि उन्होंने तीसरे अटेंप्स में UPSC CSE 2021 की परीक्षा को क्रैक किया. इसी के साथ उन्होंने ऑल इंडिया 45वीं रैंक के साथ IAS बनने के सपने को पूरा किया. श्रद्धा की सफलता उन सभी युवाओं के प्रेरणा है, जो कोचिंग में लाखों खर्च किए बिना खुद की मेहनत के बलबूते यूपीएससी क्रैक करने का हौसला रखते हैं. 

ये भी पढ़ें: Success Story: 1, 2 नहीं, 33 बार फेल होने के बाद भी इस IPS ने नहीं मानी हार, फिर कुछ ऐसे UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

;