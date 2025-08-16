UPSC Success Story: पहले प्रयास में फेल, तीसरे अटेंप्ट में नेशनल टॉपर, कुछ ऐसी है इस IAS की इंस्पायरिंग जर्नी

IAS Shubham Kumar Success Story: भारत में हर साल कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें से कुछ स्टेट लेवल के होते हैं और कुछ नेशनल लेवल के. इन सभी में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसे हर साल तीन चरणों में आयोजित किया है. जिसमें- प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी कैंडिडेट हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई मुश्किलों को पार करते हुए असफलता मिलने के बाद यूपीएससी सीएसई क्रैक किया और ऑल इंडिया टॉपर बन सभी के सामने एक मिसाल बन गए. आइए आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

IAS शुभम कुमार

हम बात कर रहे हैं आईएएस शुभम कुमार (IAS Shubham Kumar) की, जो मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं. शुभम 2021 बैच के आईएएस अधिकारी और पहली रैंक के साथ ऑल इंडिया टॉपर हैं. शुभम बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थे. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिहार से ही पूरी की. इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट बोकारो से पूरा किया.

IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन

इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल करने के बाद शुभम ने IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. ग्रेजुएशन के अंतिम साल में उन्होंने तय कर लिया था कि वो यूपीएससी सीएसई की परीक्षा देंगे. वहीं, इंटर्नशिप के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर पूरी रिसर्च की. शुभम ने उस दौरान पूरी तरह मन बना लिया था कि वो अब यूपीएससी की तैयारी करेंगे. इस कारण वो कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव में भी शामिल नहीं हुए.

पहले अटेंप्ट में हुए फेल

यूपीएससी सीएसई 2018 में शुभम ने अपना पहला अटेंप्ट दिया, लेकिन पहले प्रयास में उनके हाथ सिर्फ निराश लगी. हालांकि, उन्होंने हौसला बनाया रखा और दूसरी बार प्रयास करने का फैसला लिया. साल 2019 में दूसरे अटेंप्ट में शुभम को सफलता मिली. ऑल इंडिया 290वीं रैंक के साथ उनका चयन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस (IDAS) में हुआ, लेकिन आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए शुभम ने साल 2020 में अपना तीसरा अटेंप्ट दिया.

ऑल इंडिया टॉपर

शुभम ने तीसरी बार यूपीएससी की परीक्षा इस सोच से दी थी कि इस बार वो टॉप 100 में अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन परिणाम ने सभी को चौंका दिया. शुभम ने अपने तीसरे अटेंप्ट में पहला रैंक प्राप्त किया. इसी के साथ वो नेशनल टॉपर बन गए. रैंक 1 के साथ उनका चयन आईएएस अधिकारी के लिए हुआ. वर्तमान में आईएएस शुभम भागलपुर के नगर आयुक्त हैं. इससे पहले वो राजधानी पटना, बाढ़ में SDO (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) थे.

