Success Story: एक मैगजीन के आर्टिकल ने इस IAS को दिखाई नई राह, दूसरे प्रयास में क्रैक किया UPSC, ऐसे 13वीं रैंक के साथ बनी IAS

IAS Sonal Goel Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. हर साल आयोजित होने वाली इस परीक्षा में लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ ही सभी चरणों को पार कर चुनिंदा सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम शामिल करवा पाते हैं. ऐसे में आइए हम आपको 'ब्यूटी विद ब्रेन' की जीवंत उदाहरण कहने जाने वाली एक आईएएस अधिकारी के बारे में बताते हैं. जो सभी के लिए एक प्रेरणा है.

IAS सोनल गोयल

हम बात कर रहे हैं आईएएस सोनल गोयल (IAS Sonal Goel) की, जो 2008 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. सोनल मूल रूप से हरियाणा के पानीपत की रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की है. स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद सोनल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज से बीकॉम (ऑनर्स) में किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद सोनल ने कंपनी सेक्रेटरी (CS) की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी सीएसई की तैयारी करने का फैसला लिया.

मैगजीन ने दिखाई नई राह

सोनल के मन में यूपीएससी क्रैक करने का फैसला तब आया, जब वो एक कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी. उस समय उन्हें एक मैगजीन के माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जानकारी मिली और तभी उन्होंने फैसला ले लिया कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगी.

दूसरे अटेंप्ट में मिली सफलता

सोनल ने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा का पहला अटेंप्ट साल 2016 में दिया था, लेकिन पहले अटेंप्ट में वो असफल रही. इसके बावजूद उन्होंने निराश होने के बजाय, गलतियों से सीख फिर से यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया. अपने दूसरे अटेंप्ट के लिए सोनल ने सही रणनीति के साथ तैयारी की. इसका परिणाम रहा कि उन्होंने अपने दूसरे अटेंप्ट में सफलता प्राप्त किया. उनका चयन ऑल इंडिया 13वीं रैंक के साथ आईएएस अधिकारी के लिए हुआ. आईएएस सोनल गोयल अपने सोशल मीडिया साइट्स पर भी काफी एक्टिव रहती है. फिलहाल वो त्रिपुरा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं

