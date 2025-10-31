Advertisement
IAS Success Story: सपना सच होने से पहले चल बसी मां, UPSC में 14वीं रैंक से आईएएस बनी बेटी; जानें अंकिता चौधरी की सफलता की कहानी

IAS Success Story of Ankita Chaudhary: बैचलर से लेकर मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए अंकिता चौधरी ने यूपीएससी क्रैक किया और वो भी 14वीं रैंक हासिल के साथ. आइए अंकिता चौधरी की सफलता की कहानी जानते हैं.

Oct 31, 2025
IAS Success Story: सपना सच होने से पहले चल बसी मां, UPSC में 14वीं रैंक से आईएएस बनी बेटी; जानें अंकिता चौधरी की सफलता की कहानी

IAS Success Story of Ankita Chaudhary: मां की इच्छा थी कि उनकी बेटी देश और समाज सेवा के लिए कुछ करें और इसके लिए अंकिता तैयारी भी कर रही थी लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था जब खुशियां आंगन में आती उससे पहले ही खुशियों के आंगन में मातम पसर चुका था. दरअसल, यूपीएससी परीक्षा से पहले अंकिता चौधरी की माता के साथ एक हादसा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई. ऐसी परिस्थिति में खुद को और अपने पिता को संभालना अंकिता के लिए आसान न था. दुखों के पहाड़ से वो घिर चुकी थी लेकिन खुद को कमजोर न होने दिया और पिता का साथ मिला और अंकिता ने अपनी मां का सपना सच कर दिया है. आइए आईएस अंकिता चौधरी की सफलता की कहानी जानते हैं.

बैचलर से लेकर मास्टर डिग्री की हासिल

हरियाणा की रहने वाली अंकिता चौधरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रोहतक के इंडस पब्लिक स्कूल से की थी. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चली गई थी. हिंदू कॉलेज से BSc की डिग्री हासिल करने के बाद IIT दिल्ली से MSc की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की थी.

पहली हार के बाद हुई जीत

अंकिता की जिंदगी को बदलने वाला मोड़ तब आया जब एक हादसे में उनकी मां की मृत्यु हो गई थी. मां एक टीचर थी और चाहती थी कि अंकिता समाज सेवा में कुछ करे. पिता एक शुगर मिल में काम करते हैं. मां का यू चल बसना अंकिता के लिए एक सदमे की तरह था मगर खुद को कमजोर नहीं होने दिया और पढ़ाई को जारी रखा. पहली यूपीएससी परीक्षा 2017 में दी उस दौरान सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन 2018 में फिर से एग्जाम दिया और सफलता हासिल हुई

UPSC परीक्षा में 14वीं रैंक

लगातार कोशिश के बाद अंकिता को जीत हासिल हो ही गई. यूपीएससी 2018 में ऑल इंडिया रैंक 14वीं के साथ अंकिता चौधरी पास हुई और चयन के बाद उन्हें हरियाणा कैडर IAS अधिकारी पद हासिल हुआ.

