एक ताने से शुरू हुआ संघर्ष, डॉक्टर बनने के बाद UPSC क्रैक कर बनीं IAS, खूबसूरती और काबिलियत दोनों में बेमिसाल

Dr. Priyanka Shukla Success Story: 'क्या तुम कहीं की कलेक्टर हो?' इस एक ताने ने बदल दी जिंदगी, MBBS छोड़कर क्रैक की यूपीएससी परीक्षा और बनीं IAS. पढ़ें सफलता की कहानी. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:13 AM IST
एक ताने से शुरू हुआ संघर्ष, डॉक्टर बनने के बाद UPSC क्रैक कर बनीं IAS, खूबसूरती और काबिलियत दोनों में बेमिसाल

IAS success story of Dr. Priyanka Shukla: कभी-कभार जिंदगी में कुल ऐसे पल भी आते हैं जब किस्मत आपको प्लानिंग से अलग कहीं और लेकर चली जाती है. ऐसी ही एक महिला की प्रेरणा से भरी कहानी आज के इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एक डॉक्टर भी हैं, एक आईएएस अफसर और कविताएं भी लिखने का शौक है. इतना ही नहीं उन्हें राष्ट्रपति मेडल मिल भी चुका है. 

डॉक्टर बनने बनीं आईएएस
हम बात कर रहे हैं आईएएस अफसर प्रियंका शुक्ला की, जिनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था. वह एक डॉक्टर थी, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया और वह अलग राह पर निकल पड़ी. मेडिकल की पढ़ाई और डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का फैसला किया और आईएएस बन गईं. चलिए उनके इस सफर की कहानी जानते हैं.  

इंटर्नशिप के दौरान बदल गई जिंदगी
दरअसल, प्रियंका के पिता उन्हें बचपन से ही आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन प्रियंका को डॉक्टर बनना था. ऐसे में उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एडमिशन लेकर MBBS की डिग्री हासिल की, लेकिन यहां इंटर्नशिप के दौरान उनकी पूरी जिंदगी बदल गई. 

क्या तुम कहीं की कलेक्टर हो?..
जानकारी के अनुसार, प्रियंका एक बार स्लम एरिया में चेकअप के लिए गईं तो उन्होंनं देखा कि एक महिला खुद भी गंदा पानी पी रही थी और अपने बच्चों को भी वही पानी पिला रही थी. ऐसे में जब उन्होंने उस महिला से सवाल किया कि क्यों गंदी पानी पी रही तो उस महिला ने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम कहीं की कलेक्टर हो?..बस इस एक ताने ने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी करने का ठाना.

प्रियंका ने साल 2006 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की. हालांकि, अपने पहले प्रयास में वह असफल रहीं, लेकिन हार नहीं मानते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत की और साल 2009 में UPSC CSE परीक्षा को पास कर लिया और आईएएस बनीं. उन्होंने अपने अनोखे काम करने के तरीके के लिए कई पुरस्कार जीते. 

