Success Story: बैकबेंचर से IAS बनने का सफर: 4 बार फेल होने के बाद क्रैक की UPSC, 199वीं रैंक से जमाने को किया हैरान

UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से हर साल देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जो स्कूल के दिनों में बैकबेंचर हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आईएएस बन सभी के सोच के परे अपने सपने को साकार किया.

IAS तृप्ति कलहंस

हम बात कर रहे हैं आईएएस तृप्ति कलहंस की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली हैं. तृप्ति बचपन से ही बैकबेंचर होने के साथ एक सामान्य छात्रा थी. उन्होंने गोंडा से ही 12वीं तक की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज से B.Com की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद तृप्ति ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी करने का फैसला किया. हालांकि, ये फैसला करना जितना आसान था, तृप्ति के लिए इसे हकीकत में बदलने का जर्नी उतना ही लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा.

4 बार मिली निराशा

तृप्ति ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और एक के बाद एक 4 अटेंप्ट भी दिए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा का सामना करना पड़ा. आलम यह बन गया कि रिश्तेदारों ने उनसे पूछना बंद कर दिया और दोस्तों ने यूपीएससी की तैयारी को उनके जीवन का हिस्सा मान लिया. लगातार चार बार मिली असफलताओं के बाद एक समय ऐसा आया कि तृप्ति को खुद के फैसले पर हंसी आने लगी, वो सोचने लगी कि एक बैकबेंचर होने के बाद भी उन्होंने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक करने का फैसला क्यों लिया.

5वें प्रयास में बनीं IAS

हालांकि, इसके बाद भी तृप्ति ने अपने 4 सालों की निरंतर मेहनत पर भरोसा किया और एक बार और अटेंप्स देने का फैसला किया. अपने पांचवें प्रयास ने लिए तृप्ति ने गलतियों से सीख लेते हुए अपनी रणनीति में कई बदलाव किए. उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और हर दिन घंटों स्मार्ट तरीके से सेल्फ स्टडी करने लगी. उनकी 4 सालों की मेहनत, आत्मविश्वास और संयम का परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई के 5वें प्रयास में सफलता हासिल की. साल 2023 में तृप्ति 199 रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर चयनित हुई और अफसर बनीं.

युवाओं के लिए प्रेरणा

आईएएस तृप्ति कलहंस की सफलता और जर्नी यह दर्शाती है कि स्कूल की रैंक जीवन की दिशा तय नहीं करती है. एक एवरेज छात्र भी अगर कुछ करने की ठान लें, तो वो कई टॉपर को पीछे छोड़ सकता है. आईएएस तृप्ति कलहंस खुद को गर्व से ‘बैकबेंचर’ कहती हैं. उनका मानना है कि बैकबेंचर होने का एक फायदा यह है कि आपको गिरने का डर नहीं होता, सिर्फ ऊपर उठने के लिए जुनून की जरूरत होती है.

