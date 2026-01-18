Advertisement
trendingNow13078591
Hindi Newsशिक्षाSuccess Story: बैकबेंचर से IAS बनने का सफर: 4 बार फेल होने के बाद क्रैक की UPSC, 199वीं रैंक से जमाने को किया हैरान

Success Story: बैकबेंचर से IAS बनने का सफर: 4 बार फेल होने के बाद क्रैक की UPSC, 199वीं रैंक से जमाने को किया हैरान

IAS Tripti Kalhans: एक बैकबेंचर छात्रा ने लोगों की सोच को गलत साबित कर देश की सबसे कठिन यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया और आईएएस बनीं. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: बैकबेंचर से IAS बनने का सफर: 4 बार फेल होने के बाद क्रैक की UPSC, 199वीं रैंक से जमाने को किया हैरान

UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से हर साल देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जो स्कूल के दिनों में बैकबेंचर हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आईएएस बन सभी के सोच के परे अपने सपने को साकार किया.

IAS तृप्ति कलहंस 
हम बात कर रहे हैं आईएएस तृप्ति कलहंस की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली हैं. तृप्ति बचपन से ही बैकबेंचर होने के साथ एक सामान्य छात्रा थी. उन्होंने गोंडा से ही 12वीं तक की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज से B.Com की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद तृप्ति ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी करने का फैसला किया. हालांकि, ये फैसला करना जितना आसान था, तृप्ति के लिए इसे हकीकत में बदलने का जर्नी उतना ही लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा. 

4 बार मिली निराशा 
तृप्ति ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और एक के बाद एक 4 अटेंप्ट भी दिए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा का सामना करना पड़ा. आलम यह बन गया कि रिश्तेदारों ने उनसे पूछना बंद कर दिया और दोस्तों ने यूपीएससी की तैयारी को उनके जीवन का हिस्सा मान लिया. लगातार चार बार मिली असफलताओं के बाद एक समय ऐसा आया कि तृप्ति को खुद के फैसले पर हंसी आने लगी, वो सोचने लगी कि एक बैकबेंचर होने के बाद भी उन्होंने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक करने का फैसला क्यों लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: किसान की बेटी का डबल धमाका, UPSC में 2 बार मारी बाजी, जानिए IPS से IAS तक का शानदार सफर

5वें प्रयास में बनीं IAS 
हालांकि, इसके बाद भी तृप्ति ने अपने 4 सालों की निरंतर मेहनत पर भरोसा किया और एक बार और अटेंप्स देने का फैसला किया. अपने पांचवें प्रयास ने लिए तृप्ति ने गलतियों से सीख लेते हुए अपनी रणनीति में कई बदलाव किए. उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और हर दिन घंटों स्मार्ट तरीके से सेल्फ स्टडी करने लगी. उनकी 4 सालों की मेहनत, आत्मविश्वास और संयम का परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई के 5वें प्रयास में सफलता हासिल की. साल 2023 में तृप्ति 199 रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर चयनित हुई और अफसर बनीं. 

युवाओं के लिए प्रेरणा 
आईएएस तृप्ति कलहंस की सफलता और जर्नी यह दर्शाती है कि स्कूल की रैंक जीवन की दिशा तय नहीं करती है. एक एवरेज छात्र भी अगर कुछ करने की ठान लें, तो वो कई टॉपर को पीछे छोड़ सकता है. आईएएस तृप्ति कलहंस खुद को गर्व से ‘बैकबेंचर’ कहती हैं. उनका मानना है कि बैकबेंचर होने का एक फायदा यह है कि आपको गिरने का डर नहीं होता, सिर्फ ऊपर उठने के लिए जुनून की जरूरत होती है.

ये भी पढ़ें: Success Story: देश सेवा का ऐसा जुनून, इंजीनियरिंग के बाद UPSC में लगाई हैट्रिक, पहले IRS, फिर IPS और अब IAS

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Tripti Kalhans

Trending news

देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं