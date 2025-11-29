Success Story: DU से JNU और फिर UPSC, लगातार 3 नाकामियों के बाद चौथे प्रयास में मिली सफलता, बनीं IAS

IAS Vaishnavi Paul Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा के नाम से जाना जाता है. इस परीक्षा में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. यूपीएससी सीएसई में शामिल होने वाले कुछ कैंडिडेट पहले ही प्रयास में इस परीक्षा में क्रैक कर लेते हैं. वहीं, कुछ को कई अटेंप्ट के बाद सफलता मिलती है. हालांकि, अधिकांश उम्मीदवार तो सालों साल प्रयास करने के बाद भी असफल रहते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी कैंडिडेट की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने यूपीएससी में कई बार मिली असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और चौथे अटेंप्ट में आईएएस बन सालों की मेहनत, संयम और आत्मविश्वास का फल हासिल किया.

IAS वैष्णवी पॉल

हम बात कर रहे हैं आईएएस वैष्णवी पॉल (IAS Vaishnavi Paul) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली हैं. वैष्णवी एक साधारण परिवार से आती हैं, उनके पिता आदित्य पॉल, एक व्यापारी नेता हैं और मां शिक्षिका हैं. वैष्णवी के पिता ने उन्हें बचपन में ही अखबार पढ़ने की आदत डाली, जिससे उन्हें DM और SP जैसे अधिकारियों के बारे में जानने को मिला और उनके अंदर IAS बनने का सपना जगा.

वैष्णवी पॉल एजुकेशन क्वालिफिकेशन

वैष्णवी बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार होने के साथ मेहनती थी. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गोंडा के फातिमा स्कूल से पूरी की. इंटरमीडिएट के बाद वैष्णवी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से मास्टर की डिग्री हासिल की. पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वैष्णवी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.

चौथे प्रयास में बनीं IAS

एक होनहार छात्रा होने के बावजूद वैष्णवी के लिए यूपीएससी क्रैक करने का सफर आसान नहीं थी. उन्हें एक के बाद एक लगातार 3 बार सिविल सेवा परीक्षा में असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. हर बार मिली निराशा से वो सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते हुए, आगे की तैयारी में जुटी रही. उनकी उसी धैर्य, सालों की मेहनत और सही रणनीति का परिणाम रहा कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2022 में अपने चौथे अटेंप्ट में कमाल का प्रदर्शन किया. वो ऑल इंडिया 62वीं रैंक के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद के लिए चयनित हुई. वैष्णवी पॉल 2023 बैच तमिलनाडु कैडर की आईएएस अधिकारी हैं.

