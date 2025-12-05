Success Story: सेल्फ स्टडी का कमाल, पहले अटेम्प्ट में हासिल की 331वीं रैंक, 10-15 घंटे की पढ़ाई से बनीं IAS

IAS Vandana Meena Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे हकीकत में बहुत कम उम्मीदवार ही बदल पाते हैं. दरअसल, यूपीएससी सीएसई में सफलता हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट के अंदर मेहनत करने का जुनून, खुद पर आत्मविश्वास, संयम के साथ सही राजनीति से तैयार करने की जरूरत होती है. आइए आज हम आपको एक ऐसी ही उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कोचिंग में मोटी रकम देने के बजाय खुद के दम पर यूपीएससी की तैयारी की और पहले प्रयास में सफलता हासिल कर मिसाल कायम किया.

IAS वंदना मीणा

हम बात कर रहे हैं आईएएस वंदना मीणा (Vandana Meena) की, जो मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है. वंदना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के गंगापुर सिटी से पूरी की है. पढ़ाई में काफी अच्छी होने के कारण कुछ समय बाद उनका एडमिशन दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में हो गया, जहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की. इसके बाद वंदना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आचार्य नरेंद्र जैन कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

सेल्फ स्टडी से शुरू की UPSC की तैयारी

वंदना एक सामान्य परिवार से आती है. उनके पिता पृथ्वीराज मीणा दिल्ली पुलिस में एक ऑफिसर हैं और मां संपति देवी हाउस वाइफ हैं. वंदना के माता-पिता ने शुरू से ही उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी. वहीं, बचपन से ही वंदना का सपना सरकारी अधिकारी बनने का था. इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. हालांकि, संसाधन की कमी होने के कारण उन्होंने कोचिंग में मोटी रकम देने के बजाय सेल्फ स्टडी के सहारे यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. वो हर दिन 10 से 15 घंटे की पढ़ाई किया करती थी. वो यूपीएससी की तैयारी NCERT की किताबें, नोट्स, अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब क्लासेज, न्यूज पेपर, आदि से करती थी.

पहले अटेंप्ट में मारी बाजी

वंदना ने साल 2021 में यूपीएससी का पहले अटेंप्ट दिया. पहले ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 331वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. आईएएस वंदना मीणा की सफलता युवाओं के लिए एक उदाहरण है, जो दर्शाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है.

