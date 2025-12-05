Advertisement
trendingNow13030378
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: सेल्फ स्टडी का कमाल, पहले अटेम्प्ट में हासिल की 331वीं रैंक, 10-15 घंटे की पढ़ाई से बनीं IAS

UPSC Success Story: आईएएस वंदना मीणा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पहले अटेंप्ट में क्रैक किया. उन्होंने सेल्फ स्टडी के बलबूते ऑल इंडिया 331वीं रैंक हासिल की और अधिकारी बनीं. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: सेल्फ स्टडी का कमाल, पहले अटेम्प्ट में हासिल की 331वीं रैंक, 10-15 घंटे की पढ़ाई से बनीं IAS

IAS Vandana Meena Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे हकीकत में बहुत कम उम्मीदवार ही बदल पाते हैं. दरअसल, यूपीएससी सीएसई में सफलता हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट के अंदर मेहनत करने का जुनून, खुद पर आत्मविश्वास, संयम के साथ सही राजनीति से तैयार करने की जरूरत होती है. आइए आज हम आपको एक ऐसी ही उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कोचिंग में मोटी रकम देने के बजाय खुद के दम पर यूपीएससी की तैयारी की और पहले प्रयास में सफलता हासिल कर मिसाल कायम किया.

IAS वंदना मीणा 
हम बात कर रहे हैं आईएएस वंदना मीणा (Vandana Meena) की, जो मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है. वंदना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के गंगापुर सिटी से पूरी की है. पढ़ाई में काफी अच्छी होने के कारण कुछ समय बाद उनका एडमिशन दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में हो गया, जहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की. इसके बाद वंदना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आचार्य नरेंद्र जैन कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. 

ये भी पढ़ें: Success Story: सपने की खातिर छोड़ा हाई पैकेज जॉब, कड़ी मेहनत से क्रैक किया UPSC, ऐसे IAS बन बनें मिसाल 

Add Zee News as a Preferred Source

सेल्फ स्टडी से शुरू की UPSC की तैयारी 
वंदना एक सामान्य परिवार से आती है.  उनके पिता पृथ्वीराज मीणा दिल्ली पुलिस में एक ऑफिसर हैं और मां संपति देवी हाउस वाइफ हैं. वंदना के माता-पिता ने शुरू से ही उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी. वहीं, बचपन से ही वंदना का सपना सरकारी अधिकारी बनने का था. इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. हालांकि, संसाधन की कमी होने के कारण उन्होंने कोचिंग में मोटी रकम देने के बजाय सेल्फ स्टडी के सहारे यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. वो हर दिन 10 से 15 घंटे की पढ़ाई किया करती थी. वो यूपीएससी की तैयारी NCERT की किताबें, नोट्स,  अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब क्लासेज, न्यूज पेपर, आदि से करती थी.

पहले अटेंप्ट में मारी बाजी
वंदना ने साल 2021 में यूपीएससी का पहले अटेंप्ट दिया. पहले ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 331वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. आईएएस वंदना मीणा की सफलता युवाओं के लिए एक उदाहरण है, जो दर्शाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है.

ये भी पढ़ें: Success Story: विदेश से लौटकर शुरू की UPSC की तैयारी, तीसरे प्रयास में रची सफलता, सेल्फ स्टडी के बलबूते बनी IAS

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Vandana MeenaUPSC Success Story

Trending news

पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए