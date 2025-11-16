Advertisement
Success Story: CISCO की हाई-पेइंग नौकरी छोड़, देश सेवा की चुनी राह, ऐसे UPSC में 6वीं रैंक हासिल कर बनीं रोल मॉडल

UPSC Success Story: आईएएस विशाखा यादव उन चुनिंदा अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने कॉरपोरेट जॉब से UPSC क्रैक करने का रास्ता अपनी मेहनत, लगन, धैर्य और आत्मविश्वास के बलबूते तय किया है. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Nov 16, 2025
IAS Vishakha Yadav Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है. जिसे क्रैक करने का सपना लाखों उम्मीदवार का होता है, लेकिन सफलता सिर्फ चंद उम्मीदवारों के हाथ ही लगती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी महिला अधिकारी की सफलता की कहानी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन से UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की.

IAS विशाखा यादव 
हम बात कर रहे हैं आईएएस विशाखा यादव (IAS Vishakha Yadav) की, जो मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. विशाखा के सामान्य परिवार से आती हैं. उनके पिता राजकुमार यादव एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (SI) और मां सरिता यादव गृहिणी हैं. विशाखा हमेशा अपने पिता के काम से हमेशा प्रभावित रही, जिस कारण उनके मन में शुरू से ही सरकारी अधिकारी बनने की चाह थी. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
विशाखा ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही पूरी की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से बी.टेक किया. इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद उनकी नौकरी बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी CISCO में अच्छी पैकेज पर लगई गई. हालांकि, मोटी पैकेज की सैलरी, करियर ग्रोथ और आरामदायक जीवन के बाद भी वो खुद से संतुष्ठ नहीं थी. उनके मन में देश की सेवा का जुनून था, इसके लिए उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ दी और सेल्फ स्टडी के बलबूते यूपीएससी सीएसई की तैयारी में जुट गई.

परिवार ने बढ़ाया मनोबल 
विशाखा पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी, लेकिन इसके बावबूज उनके लिए यूपीएससी क्रैक करने का सफर बिल्कुल भी आसार नहीं था. UPSC की तैयारी के लिए उन्होंने लगभग तीन साल तक कड़ी मेहनत की. पहले दो प्रयास में उनके हाथ सिर्फ असफलता लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे अटेंप्स की तैयारी में खुद को पूरी तरह झोक दी. यूपीएससी की तैयारी के लिए विशाखा ने सोशल मीडिया और मोबाइल से दूरी बना ली, उन्होंने डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी पर फोकस किया. उस दौरान उनके परिवार वालों ने उन्हें पूरा सहयोग किया और हमेशा उनके मनोबल को बढ़ाया.

तीसरे अटेंप्ट में रचा इतिहास
विशाखा की सालों की मेहनत और संयम का परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2019 में AIR 6वीं के साथ सफलता का परचम लहराया. इसी के साथ उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर हुआ. फिल्हाल, वह अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है. आईएएस विशाखा यादव की सफलता यह दर्शाती है कि लगन और निरंतर मेहनत ही सफलता की असल कुंजी है.

