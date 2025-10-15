IAS और IPS में नहीं है सिर्फ पद का फर्क, सैलरी में भी है अंतर! जानें दोनों में से सबसे शक्तिशाली अधिकारी कौन?

IAS vs IPS Difference: आईएएस और आईपीएस... ये दोनों ऐसे सिविल सेवाएं पद हैं जो सबसे सम्मानित सरकारी नौकरी और जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं. भारत की देखभाल और सुरक्षा के लिए आईएएस और आईपीएस दोनों को जाना जाता है. जहां IAS अधिकारी प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं तो वहीं IPS अधिकारी के पास कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारियां होती हैं. अगर आप आईएएस और आईपीएस के बीच मुख्य अंतर जानना चाहते हैं या जानना चाहते है कि किस पद की पावर ज्यादा है या फिर किसे ज्यादा सैलरी मिलती है तो आइए इन सभी सवाल के जवाब देते हैं और जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस में से कौन सबसे पावरफुल है?

कौन होते हैं आईएएस?

आईएएस (IAS) का फुल फॉर्म भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) है. भारत की अखिल भारतीय सेवाओं में से एक आईएएस की सेवा होती है. इस पद अधिकारी को कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करना पड़ता है. सरकारी नीतियों को लागू करना, भारत के प्रशासनिक कामकाज संभालना और लोक प्रशासन का प्रबंधन करना आईएएस अधिकारी का काम होता है. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए इनका चयन होता है. जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार के विभागों तक अलग-अलग स्तरों पर आईएएस काम करते हैं.

आईपीएस कौन होते हैं?

आईपीएस (IPS) का फुल फॉर्म भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Service) है. ये सभी सरकारी कामकाज से संबंधित काम को इस पद के अधिकारी संभालते हैं. अपराध रोकथाम, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा आदि के लिए आईपीएस काम करते हैं. भारत की एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा का हिस्सा है. आईपीएस पद द्वारा अलग-अलग पुलिस बलों का नेतृत्व किया जाता है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने के बाद आईपीएस पद हासिल हो सकता है.

IAS और IPS में कौन सबसे शक्तिशाली?

सीधे सरल शब्दों में कहें तो आईपीएस की तुलना आईएएस अधिकारी ज्यादा शक्तिशाली हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर कई विभागों को IAS अधिकारी कंट्रोल करते हैं. जबकि, आईपीएस का मुख्य रूप से काम पुलिस विभाग को कंट्रोल करना है. दोनों ही पद देश की सेवा के लिए जाने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कई सारे निर्णय लेने की पावर आईएएस के पास होती है.

IAS vs IPS: किसकी कितनी सैलरी?

IAS अधिकारी की मासिक सैलरी 2,50,000 रुपये तक हो सकती है. जबकि, आईपीएस की मासिक सैलरी 2,25,000 रुपये तक हो सकती है. दोनों अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी मिलती है. आईपीएस की शुरुआती मासिक सैलरी 56,100 रुपये मिलती है. जबकि, आईएएस अधिकारी की सैलरी थोड़ी अधिक होती है.

