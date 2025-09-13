IB ACIO टियर-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस mha.gov.in लिंक से करें डाउनलोड

IB ACIO Admit Card 2025 Declared: आईबी एसीआईओ टियर-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड अभ्यर्थी गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जारी कर दिए गए है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.
IB ACIO Admit Card 2025 Released: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आज यानी 13 सितंबर, 2025 को अभ्यर्थी गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर IB ACIO टियर-1 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.