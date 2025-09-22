IB ACIO Answer Key 2025 Out: आईबी एसीआईओ परीक्षा की आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
IB ACIO Answer Key 2025 Out: आईबी एसीआईओ परीक्षा की आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IB ACIO Answer Key 2025 Out: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ने सोमवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर पेज-1 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:55 PM IST
IB ACIO Answer Key 2025 Out: आईबी एसीआईओ परीक्षा की आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IB ACIO Answer Key 2025 Out: सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ने इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (IB ACIO) ग्रेड-II परीक्षा की आंसर की (IB ACIO Answer Key) जारी कर दी है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट Mha.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे खबर में आंसर-की चेक करने की डायरेक्ट लिंक दी गई है.

कब हुई थी परीक्षा?
आसंर-री चेक करने के लिए उम्मीदवालों को यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. बता दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II टियर-1 भर्ती परीक्षा का आयोजन 16,17 और 18 सितंबर 2025 को किया गया था.

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक- 

अपडेट जारी है..

;