IB ACIO Result 2025 OUT: आईबी एसीआईओ रिजल्ट आउट, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IB ACIO Result 2025 Declared: गृह मंत्रालय (MHA) ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) टियर-1 ग्रेड 2/एग्जीक्यूटिव पोस्ट परीक्षा 2025 का परिणाम अपने आधिकारि वेबसाइट mha.gov.in पर जारी कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:22 PM IST
IB ACIO Result 2025 Released: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) ने आज, 21 नवंबर, 2025 को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) टियर-1 परीक्षा 2025 का परिणाम अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार आईबी एसीआईओ ग्रेड 2/एग्जीक्यूटिव पोस्ट परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
आईबी एसीआईओ टियर-1 परीक्षा का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से रिक्त 3717 पदों को भरा जाएगा. वहीं, टियर-1 परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार ही अब टियर-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिसके बाद अंतिम चरण इंटरव्यू राउंड का आयोजन किया जाएगा. वहीं, सभी चरणों के बाद आईबी एसीआईओ ग्रेड 2/एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए चयनित उम्मीदवारों की सैलरी लगभग 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति महीने होगी. 

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट 
IB ACIO Tier-I रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • फिर भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

IB ACIO Result 2025

