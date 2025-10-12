Advertisement
IB JIO एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक और डाउनलोड

IB JIO Admit Card 2025 OUT: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:05 PM IST
IB JIO Admit Card 2025 Released: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) द्वारा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने जारी पदों पर परीक्षा के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.  आईबी जीआईओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
आईबी जीआईओ ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षाओं केंद्रों पर 15 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा. जो उम्मीदवार एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे और एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना उसके आपको परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

परीक्षा पैटर्न
आईबी जीआईओ ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन रिक्त 394 पदों पर योग्य उम्मीदवार की भर्ती के लिए किया जा रहा है. टियर I परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ट मोड में 2 घंटे के लिए किया जाएगा, जिसमें 100 अंकों के लिए मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी. पहले चयण की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए 20 अंकों का स्किल टेस्ट और 30 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा.

ऐसे करें डाउनलोड
IB JIO एडमिट कार्ड 2025 चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • फिर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

चयन प्रक्रिया
जारी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें- टियर I, टियर II और टियर III परीक्षा शामिल है. जानकारी के लिए बता दें, टियर-I परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे. 

