IB MTS Admit Card 2026: आईबी मल्टी-टास्किंग स्टाफ एडमिट कार्ड जारी, 27 जनवरी को होगी परीक्षा, बिना देरी डाउनलोड करें हॉल टिकट

IB MTS Admit Card 2026 Released: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) ने आज, 24 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) 2026 की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने आईबी एमटीएस 2026 की टियर-1 लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और हॉल टिकट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

आईबी की ओर से मल्टी-टास्किंग स्टाफ टियर-1 की परीक्षा 27 जनवरी, 2026 को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 100 अंकों के लिए 100 सवाल पूछे जाएंगे. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इतने पदों पर होगी भर्ती

आईबी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रिक्त 362 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

जारी पदों पर चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 18,000 से 56,900 रुपये प्रति महीने होगी.

IB MTS 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन - 22 नवंबर, 2025 से 14 दिसंबर, 2025 (रात 11.59 बजे तक)

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 14 दिसंबर, 2025 (रात 11.59 बजे तक)

सिटी इंटीमेशन स्लिप - 08 जनवरी, 2026

एडमिट कार्ड - 24 जनवरी, 2026

एग्जाम - 27 जनवरी, 2026

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

आईबी एमटीएस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

IB MTS 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

