IB Security Assistant भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

IB Security Assistant Answer Key Released: इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट इस परीक्षा के आंसर-की का इंतजार कर रहे वो गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in से जाकर इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आदि की जरूरत पड़ेगी.

कब हुई थी परीक्षा?

इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट की परीक्षा 29 और 30 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. ये भर्ती परीक्षा खुफिया विभाग में 4987 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई है इनमें 2471 पद अनारक्षित, 1015 पद OBC, 501 पद ईडब्ल्यूएस, 574 पद ईडब्ल्यूएस और 426 पद ST वर्ग के लिए हैं. बता दें, यह टियर 1 एग्जाम है, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को क्वालीफाई करते हैं. उन्हें ही दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा. टियर 2 की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी, जिसमें ट्रांसलेशन भी होगा.

कैसे डाउनलोड करें आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट आंसर-की?

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले mha.gov.in पर जाना होगा.

होमपेज पर जाकर IB Security Assistant Answer Key 2025 Download लिंक पर क्लिक करें,

ऐसा करते ही आपके सामने आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगी.

अब आप इसे डाउनलोड कर लें और आंसर-की चेक कर लें.

इस परीक्षा में कुल 100 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी थी. हर एक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई यानी 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे. बता दें, अगर आपको आंसर-की में कोई भी आपत्ति है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. अगर आपत्ति सही पाई गई तो इसमें बदलाव करके फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

