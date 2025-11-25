IBPS क्लर्क मेंस 2025 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट, इस दिन होगी परीक्षा

IBPS Clerk Mains Admit Card 2025 OUT: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आईबीपीएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर क्लर्क मेंस परीक्षा 2025 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए थे और अब मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक 2 दिसंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा. वहीं, हॉल टिकट में रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा टाइमिंग, केंद्र कोड, आदि महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

आईबीपीएस क्लर्क मेंस परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर और 2 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रिक्त 15,684 पदों को भरा जाएगा. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना पहचान पत्र और एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड​

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 04, 05 और 11 अक्टूबर, 2025 को किया गया था. वहीं, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम 20 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: SBI Clerk Mains Result 2025: एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट कब आएगा? जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस