IBPS क्लर्क प्रीलिम्स स्कोरकार्ड ibps.in पर जारी, कट ऑफ के साथ देखें रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आज, 25 नवंबर, 2025 को क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड और कट ऑफ अपने आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार आईबीपीएस द्वारा आयोजित कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (CRP-CSA-XV) में क्लर्क के पद के लिए शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के साथ कट ऑफ चेक कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक 02 दिसंबर, 2025 तक एक्टिव रहेगा. वहीं, कैंडिडेट्स को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 04, 05 और 11 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम 20 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया गया था. आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रिक्त 15,684 पदों को भरा जाएगा.

ये भी पढ़ें: IBPS क्लर्क मेंस 2025 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट, इस दिन होगी परीक्षा

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Scores of Online Preliminary Examination for CRP-CSA-XV लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेंडेशियल दर्ज करें.

फिर स्कोरकार्ड आपके स्किन पर PDF फॉर्म में खुल जाएगा.

स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

स्कोरकार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं, उनके लिए मेंस परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर और 2 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जिसके लिए एडमिट कार्ड 24 नवंबर, 2025 को जारी कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड