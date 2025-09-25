Advertisement
IBPS PO 2025 Prelims Result Out Soon: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जा सकता है.  

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:48 PM IST
IBPS PO 2025 Prelims Result: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट कहां और कैसे देखें? किसी भी वक्त हो सकता है जारी

IBPS PO 2025 Prelims Result: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है. ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही नतीजे जारी किए जा सकते हैं. परिणाम जारी होने पर कैंडिडेट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर नतीजे देख सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. 

कब हुई थी परीक्षा?
आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स/मैनेजमेंट ट्रेनी (पीओ/एमटी) की प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 और 24 अगस्त, 2025 को किया गया था. परीक्षा 100 नंबर की थी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए थे. ऐसे में नतीजों के लिए उम्मीदवार समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. 

जारी होने पर कैसे कर सकेंगे चेक नतीजे चेक?

  • रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको इससे संबंधित लिंक पर मिल जाएगी. आप इसपर क्लिक करें.

  • इसके बाद उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल यूज करना होगा.  

  • ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट खुल जाएगा. 

  • आप अपना रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें. 

क्या है कटऑफ?
जानकारी के लिए बता दें, IBPS PO 2025 कटऑफ ibps.in पर ऑनलाइन जारी की जाएगी. ये कटऑफ  IBPS PO परीक्षा के प्रश्नों के कठिनाई के लेवल पर निर्भर करेगा. वैसे जनरल कैटगरी के लिए एक्सपेक्टेड IBPS PO कटऑफ 60-70 के बीच हो सकती है. 

IBPS PO Prelims Result 2025 में क्या-क्या डिटेल्स दिए गए होंगे?

  • उम्मीदवार का नाम

  • कैटेगरी

  • रजिस्ट्रेशन नंबर

  • रोल नंबर

  • कट ऑफ

  • टोटल नंबर

IBPS PO 2025 Prelims Result

