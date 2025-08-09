IBPS PO 2025 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल और जवाब, आपने सॉल्व किए क्या?

IBPS PO प्रीलिम्स परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को होने वाली है. यह परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को क्वांटिटेटिव (गणित) सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है. रोजाना शॉर्टकट ट्रिक्स और फॉर्मूले दोहराने से समय बचता है और सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाएं और पहले आसान तथा ज्यादा नंबर वाले टॉपिक्स को प्राथमिकता दें, तो ज्यादा सवाल सही तरीके से कम समय में हल कर पाएंगे. पिछले साल के पेपर्स से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ताकि आपको सवालों के पैटर्न और परीक्षा के फॉर्मेट की अच्छी समझ हो. इस सेक्शन में अक्सर नंबर सीरीज, प्रॉफिट-लॉस, सिंप्लीफिकेशन, वर्क एंड टाइम, डेटा इंटरप्रिटेशन और रेशियो जैसे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं. नीचे हमने आने वाली परीक्षा के लिए कुछ जरूरी क्वांटिटेटिव सवाल और उनके जवाब दिए हैं, जिनसे आपकी तैयारी और मजबूत होगी.

IBPS PO क्वांटिटेटिव क्वेश्चन और उनके आंसर

सवाल 1. नीचे दी गई सीरीज में सिर्फ एक संख्या गलत है. गलत संख्या बताइए.

188, 177, 199, 166, 210, 150, 221

(a) 188

(b) 221

(c) 150

(d) 199

(e) 210

जवाब: (c)

सवाल 2. नीचे दी गई सीरीज में सिर्फ एक संख्या गलत है. गलत संख्या बताइए.

210, 228, 250, 274, 302, 332, 365

(a) 302

(b) 332

(c) 210

(d) 250

(e) 365

जवाब: (e)

सवाल 3. सवाल चिह्न (?) की जगह लगभग कौन सा मान आएगा?

5.03% का 39.89 + 10.09% का 450 = ?

(a) 44

(b) 47

(c) 39

(d) 54

(e) 59

जवाब: (b)

सवाल 4. X, Y और Z मिलकर कोई काम 4 दिन में करते हैं, जबकि Y अकेला वही काम 24 दिन में करता है. अगर Z की क्षमता Y से 300% ज्यादा है, तो X और Z अकेले-अकेले वह काम करने में जितने दिन लेंगे, उनके बीच का अंतर निकालिए.

(a) 18

(b) 12

(c) 11

(d) 15

(e) 20

जवाब: (a)

सवाल 5. अरुण, नव्या और जय ने क्रमशः ₹12,000, ₹12,000 और ₹8,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया. नव्या ने केवल ‘x’ महीनों तक निवेश किया, जबकि जय ने वर्ष पूरा होने से ‘x’ महीने पहले व्यवसाय छोड़ दिया. अगर साल के ₹3,200 के लाभ में से अरुण को ₹1,800 मिले, तो ‘x’ का मान निकालिए.

(a) 2

(b) 8

(c) 6

(d) 4

(e) 5

जवाब: (d)

सवाल 6. शांत पानी में नाव की गति और नाव की अपस्ट्रीम गति का अनुपात 4 : 3 है. नाव 560 किमी डाउनस्ट्रीम में 7 घंटे में तय करती है. अपस्ट्रीम में 480 किमी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा?

(a) 8 घंटे

(b) 9 घंटे

(c) 7 घंटे

(d) 5 घंटे

(e) 10 घंटे

जवाब: (e)

सवाल 7. एक कक्षा में 24 लड़कों और 6 लड़कियों का औसत वजन 40 किग्रा है. अगर सभी लड़कियों का वजन हटाने पर कक्षा का औसत वजन 4 किग्रा कम हो जाता है, तो सभी 6 लड़कियों का औसत वजन क्या है?

(a) 52 किग्रा

(b) 56 किग्रा

(c) 58 किग्रा

(d) 55 किग्रा

(e) 51 किग्रा

जवाब: (b)

सवाल 8. M, N, O और P नाम के चार सदस्यों वाले परिवार में ₹50,000 बांटे गए. M को कुल राशि का 2/3 मिला, N को बचे हुए पैसे का 1/5 मिला, और बाकी राशि O और P में 2 : 3 के अनुपात में बांटी गई. लगभग O को कितनी राशि मिली?

(a) ₹5,334

(b) ₹5,000

(c) ₹6,000

(d) ₹7,000

(e) इनमें से कोई नहीं

जवाब: (a)

सवाल 9. नीचे दी गई सीरीज में सवाल चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?

500, 50, 10, 3, 1.2, ?

(a) 0.4

(b) 0.8

(c) 0.3

(d) 0.6

(e) 1.4

जवाब: (d)

सवाल 10. 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम 6 दिन में पूरा करते हैं. वहीं 5 पुरुष और 7 महिलाएं वही काम 4 दिन में पूरा करते हैं. अगर 1 पुरुष और 1 महिला वही काम ‘x’ दिनों में करेंगे, तो 14x के सबसे नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर का मान क्या होगा?

(a) 324

(b) 225

(c) 441

(d) 625

(e) 729

जवाब: (a)

सवाल 11. पाइप A एक टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, और पाइप B 14 घंटे में टंकी का 50% भर सकता है. पाइप C 14 घंटे में टंकी खाली कर सकता है. अगर सुबह 5 बजे सभी पाइप खोले जाते हैं और 3 घंटे बाद पाइप C बंद कर दिया जाता है, तो लगभग कितने बजे टंकी भर जाएगी?

(a) शाम 5:00 बजे

(b) शाम 8:00 बजे

(c) शाम 7:30 बजे

(d) शाम 6:00 बजे

(e) शाम 8:30 बजे

जवाब: (b)

सवाल 12. रिया और सिया ने एक व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लिया. उन्होंने क्रमशः 5:3 के अनुपात में पूंजी लगाई. अगले वर्ष रिया ने 40% ज्यादा निवेश किया और सिया ने अपनी पूंजी का 20% निकाल लिया. अगर दूसरे वर्ष के अंत में रिया को ₹4,000 का लाभ हुआ, तो सिया का लाभ कितना हुआ?

(a) ₹1,500

(b) ₹1,800

(c) ₹3,050

(d) ₹1,780

(e) ₹2,100

जवाब: (b)

सवाल 13. एक बूढ़ा आदमी कोहरे वाली सड़क पर x किमी/घंटा की रफ्तार से चल रहा है. कम विजिबिलिटी के कारण वह सिर्फ 600 मीटर तक देख सकता है. अगर एक कार पीछे से आकर उसे 15 किमी/घंटा की गति से ओवरटेक करती है, तो वह कार को 216 सेकंड तक देख सकता है. आदमी की गति क्या है?

(a) 2 किमी/घंटा

(b) 3 किमी/घंटा

(c) 4 किमी/घंटा

(d) 5 किमी/घंटा

(e) 6 किमी/घंटा

जवाब: (d)

