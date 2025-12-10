IBPS PO मेंस 2025 स्कोरकार्ड आउट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

IBPS PO Mains 2025 Scorecard Released: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने आज, 10 दिसंबर, 2025 को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे और स्कोरकार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. वहीं, उम्मीदवार 17 दिसंबर, 2025 तक स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, जो उम्मीदवार मेंस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे अब इंटरव्यू राउंड के लिए अप्लाई कर सकेंगे. जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देशभर के विभिन्न बैंकों में रिक्त 5,208 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों को भरा जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IBPS PO मेंस 2025 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Scores of Online Main Examination for CRP-PO/MT-XV' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां दोबारा सेम लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर स्कोरकार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्कोरकार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

IBPS PO Mains 2025 Scorecard डायरेक्ट लिंक

