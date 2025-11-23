IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IBPS PO Mains Result 2025 Releasing Soon: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस 2025 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आईबीपीएस द्वारा अब किसी भी वक्त पीओ मेंस परीक्षा का परिणाम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. वहीं, आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा में वो उम्मीदवार ही शामिल हुए थे, जिन्होंने प्रीलिम्स में सफलता हासिल की थी. जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर के विभिन्न बैंकों में रिक्त 5,208 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों को भरा जाएगा. वहीं, मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा 2025 परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

