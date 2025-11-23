Advertisement
trendingNow13015487
Hindi Newsशिक्षा

IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IBPS PO Mains Result 2025 Release Date: आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

IBPS PO Mains Result 2025 Releasing Soon: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस 2025 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आईबीपीएस द्वारा अब किसी भी वक्त पीओ मेंस परीक्षा का परिणाम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

इस दिन हुई थी परीक्षा
आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. वहीं, आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा में वो उम्मीदवार ही शामिल हुए थे, जिन्होंने प्रीलिम्स में सफलता हासिल की थी. जानकारी के लिए बता दें, आईबीपीएस द्वारा इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर के विभिन्न बैंकों में रिक्त 5,208 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों को भरा जाएगा. वहीं, मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: Police Bharti 2025: असम पुलिस में 4000 नई भर्तियों का ऐलान, CM सरमा ने दी खुशखबरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट 
आईबीपीएस पीओ मेंस परीक्षा 2025 परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी! इस कोर्ट में क्लर्क के 60 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IBPS PO Mains Result 2025

Trending news

सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
Article 240 Chandigarh
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
himanta biswa
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
Tamil Nadu politics
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
Constitution 131st Amendment
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले
SC
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता
Saamna
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता